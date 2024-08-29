Українські виробники вже можуть зареєструватися на участь у програмі «Національний кешбек». Відправляти заявки на реєстрацію можна з 24 серпня.

Міністерство економіки України повідомляє, що зробити це можна через портал Дія в кілька кроків:

1. Увійти на портал diia.gov.ua;

2. Перейти у розділ «Бізнес», потім — «Підприємництво» та обирати послугу «Перелік виробників та товарів українського походження»;

3. Авторизуватися електронним підписом;

4. Ознайомитися з умовами програми;

5. Підвантажити файл із переліком товарів та інформацією про кожну позицію:

повна назва

коротка назва

EAN — унікальний штрих-код товару українського виробництва, який присвоюється кожному товарові для ідентифікації

брендова назва

6. Підписати заяву електронним підписом.

Для торгових мереж реєстрація у програмі стартує з середи — 28 серпня. Відбуватиметься вона також через портал Дія.

Більше про «Національний кешбек», а також реєстрацію — тут: https://bit.ly/cashback_ua.