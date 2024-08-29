Потьомкінська, 52. Скриншот Google-карти

У Миколаєві планують відреставрувати ворота по вулиці Потьомкінська, 52, які є культурною пам’яткою.

Відповідне рішення було затверджено на сесії Миколаївської міськради у четвер, 29 серпня, повідомляють «НикВести».

Директор Департаменту економічного розвитку Миколаївської міськради Тетяна Шуліченко розповіла, що мова йде про реставрацію вʼїзного порталу, який є невід’ємною складовою пам’ятки архітектури місцевого значення, як житловий будинок 40-50-тих років XX століття.

За словами мера Олександр Сєнкевич, ці ворота біля двору по вулиці Потьомкінській між Соборною та Маріупольською.

«Ці ворота були пошкоджені якимось транспортом колись давно і зараз вони в аварійному стані. Там каміння може впасти комусь на голову. Також вони є культурною пам’яткою. Нам треба зрозуміти, скільки потрібно коштів на реставрацію об’єкту, щоб розуміти, щоб з ними робити та де шукати кошти», — зазначив він.

Депутати розглянули питання та підтримали його.

Нагадаємо, що у Миколаєві наказами Міністерства культури 8 об’єктів позбавили статусу пам’ятки історії. Їх визнали такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.

Також нагадаємо, що у березні 2023 року в управлінні освіти Миколаївської міськради повідомляли, що Данія готова профінансувати відновлення фасаду пошкодженого ліцею імені Миколи Аркаса. пізніше, у вересні того ж року українські архітектори представили Надзвичайному та Повноважному Послу Королівства Данії Оле Егбергу Міккельсену варіанти відновлення та реставрації ліцею.

Станом на серпень 2024 року заклад освіти все ще чекає на відбудову. У квітні цього року донори займалися коригуванням проєкту. Почати відбудову мали у червні. Фасад будівлі обіцяли завершити до листопада цього року.