Веснянська громада отримала першу частину електровелосипедів від благодійників. Фото: Миколаївська облрада

Сьогодні, 27 серпня, у Веснянській громаді було передано першу частину електровелосипедів від благодійників. 7 сучасних електровелосипедів передали для фельдшерок однієї з громад Миколаївщини.

Про це повідомляє Миколаївська обласна рада.

Надалі благодійники передадуть ще 15 таких велосипедів пʼяти іншим громадам області. Завдяки цим велосипедам, час на дорогу до пацієнтів скоротиться втричі. Транспорт був переданий РАТЕГ у рамках меморандуму з Миколаївською обласною радою.

Веснянська громада отримала першу частину електровелосипедів від благодійників. Фото: Миколаївська облрада Веснянська громада отримала першу частину електровелосипедів від благодійників. Фото: Миколаївська облрада

Транспорт представникам ФАПів та соцзахисту передали голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, директорка благодійного фонду «Жіночі можливості в Україні» Влада Недак, директор РАТЕГ Сергій Власенко та заступниця голови Веснянської громади.

«Проєкт «Вело-Форсаж» – це не лише підтримка медиків, а й крок до зміцнення наших громад. Обласна рада тісно співпрацює з громадами, під час візитів дізнаємось їхні потреби у різних напрямках і завдяки таким ініціативам показуємо, що турбота про людей є нашою головною цінністю, навіть у найскладніші часи», – зазначив Антон Табунщик.

Веснянська громада отримала першу частину електровелосипедів від благодійників. Фото: Миколаївська облрада Веснянська громада отримала першу частину електровелосипедів від благодійників. Фото: Миколаївська облрада

Також очільник облради наголосив на можливості співпраці місцевих ФАПів та пунктів здоровʼя з ПКВО «Фармація», аби місцеві мешканці могли отримували медикаменти в рамках державної програми «Доступні ліки».