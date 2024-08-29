Колишня посадовиця Львівської ОВА Лідія Данько заявила, що подасть у суд на волонтерку Лесю Менкуш-Мальків, яка опублікувала відео з нею в мережі. На кадрах Данько показує середній палець, нібито відмовившись підвестися під час виконання гімну.

Про це колишня посадовиця розповіла ZAXID. net. Також це підтверджує сама волонтерка, проти якої та хоче скаржитися в суді.

Лідія Данько заявила, що подаватиме до суду на волонтерку, оскільки та знімала її, а також поширила її персональні дані й образила її честь та гідність.

Вона пояснила, що в день, коли відбувся інцидент, вона сиділа на лавці у сквері біля адміністрації та листувалася з робочих питань у телефоні.

Одна з учасниць заходу на підтримку українських полонених і зниклих безвісти, сіла поруч із нею на лавці потім підійшли інші жінки, одна з яких «грубо шарпнула» її наплічник. На прохання так не робити, за словами експосадовиці, її обізвали «бидлом».

Пізніше одна з жінок начебто почала дивитися в її телефон із робочим та особистим листуванням, а коли Данько знову попросила так не робити, її називали «сепаратисткою». Це, як вона розповідає, тривало 30 хвилин, а відійти від жінок вона не могла, бо «мала завершити робочі питання».

Жінка каже, що їй було зручніше робити це саме на тій лавці, і вона встала б під час гімну, тільки-но завершила б листуватися.

— Але мені пізніше не дали цього зробити, на мене почали напирати, запихати в обличчя телефон. Мене почали штовхати і шарпати. Цей жест (середній палець, — ред.) був адресований одній конкретній пані, яка тривалий час чинила на мене психологічний тиск, — сказала Данько.

У розмові з журналістами вона наголосила, що не тікала від поліції. Вона спілкувалася з правоохоронцями біля входу до Львівської облради, хоча сам інцидент трапився у сквері біля пам’ятника В’ячеславу Чорноволу, бо, мовляв, лише до того часу викликали поліцію.

Нагадаємо, що в Одесі в суботу, 15 червня, стався мовний конфлікт на бізнес-заході під назвою «Вечір нетворкінгу». Один із спікер відмовився говорити українською мовою, коли йому зробили зауваження слухачі.