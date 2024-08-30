У річках Сейм та Десна виявили забруднення органічними речовинами. Але ситуація контрольована, загрози питному водопостачанню немає.
Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів (Міндовкілля) України у четвер, 29 серпня.
Зокрема, перший заступник міністра Олександр Краснолуцький у телеефірі наголосив, що місцевим жителям заборонено брати воду з річок для технічних потреб, ловити рибу й купатися.
— Всі служби проводять постійний моніторинг якості води, відібрано понад 50 проб та направлено для аналізу до лабораторії. Попередня оцінка якості води встановила, що жодних перевищень хімічних та високотоксичних компонентів в річках Сейм та Десна не виявлено. Це забруднення органічними речовинами, – заявив він.
За словами Краснолуцького, за ініціативи Держекоінспекції у Київській, Сумській та Чернігівській областях були проведені сім засідань районних та обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
— Ми сподіваємось, що ситуація із якістю води у річках Сейм та Десна має покращитися за декілька днів, – заявив посадовець.
Нагадаємо, що державні санітарні інспектори виявили в кіосках Миколаєва забруднену бактеріями воду — власникам пунктів розливу запропонували негайно виправити ситуацію.
У річках Сейм та Десна виявили забруднення органічними речовинами. Але ситуація контрольована, загрози питному водопостачанню немає.
Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів (Міндовкілля) України у четвер, 29 серпня.
Зокрема, перший заступник міністра Олександр Краснолуцький у телеефірі наголосив, що місцевим жителям заборонено брати воду з річок для технічних потреб, ловити рибу й купатися.
— Всі служби проводять постійний моніторинг якості води, відібрано понад 50 проб та направлено для аналізу до лабораторії. Попередня оцінка якості води встановила, що жодних перевищень хімічних та високотоксичних компонентів в річках Сейм та Десна не виявлено. Це забруднення органічними речовинами, – заявив він.
За словами Краснолуцького, за ініціативи Держекоінспекції у Київській, Сумській та Чернігівській областях були проведені сім засідань районних та обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
— Ми сподіваємось, що ситуація із якістю води у річках Сейм та Десна має покращитися за декілька днів, – заявив посадовець.
Нагадаємо, що державні санітарні інспектори виявили в кіосках Миколаєва забруднену бактеріями воду — власникам пунктів розливу запропонували негайно виправити ситуацію.