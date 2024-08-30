Винищувач F-16. Фото: Getty Images

У Пентагоні знають про втрату Україною першого винищувача F-16. Там зазначили, що Україна не просила допомоги у розслідуванні інциденту.

Про це розповіла заступниця прессекретаря американського відомства Сабріни Сінгх.

Сабріни Сінгх наголосила, що «лише українська сторона може коментувати питання катастрофи, і Пентагон не підтверджує інформацію про причини аварії».

«Я бачила повідомлення, однак не маю інформації про надання допомоги (у розслідуванні інциденту, – прим.) з нашого боку або запитів про неї з боку України», – зазначила вона.

Сабріни Сінгх додала, що США не коментують «деталі інциденту чи подробиці щодо можливого електронного обладнання на борту винищувачів».

Вона також відмовилася говорити про кількість F-16 в Україні, назвавши це «питанням оперативної безпеки».

Нагадаємо, що 29 серпня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Україна втратила перший винищувач F-16.