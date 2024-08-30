Донор крові, архівне фото «НикВести».

Миколаївська обласна станція переливання крові 31 серпня та 1 вересня не буде проводити забір крові, а працюватиме лише на видачу компонентів крові.

Відповідний пост опублікували у телеграм-каналі станції.

«Миколаївська обласна станція переливання крові у вихідні дні не буде проводити забір крові, а працюватиме лише на видачу компонентів крові. Дякуємо за розуміння!», — йдеться у повідомленні.

У станції додали, що бажаючих здати кров чекають у понеділок, 2 вересня, за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 14:00.

Телефон реєстратури: 0512-709-452.

З собою необхідно мати паспорт.

Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

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