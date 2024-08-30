В миколаївському ліцеї №55 облаштовують інклюзивний простір та медіа-центр.
Як повідомили у Миколаївській міськраді, ремонт у двох приміщеннях триватиме чотири місяці.
Зазначається, що інклюзивний простір надасть можливість дітям з особливими освітніми потребами мікрорайону і міста отримати якісну освіту.
«Проєкт спрямований на гармонійний розвиток дітей, включаючи дітей з родин Захисників і Захисниць України, ветеранів, ВПО, а також дітей з обмеженими фізичними можливостями. Він забезпечить освітні послуги та психологічну підтримку, сприяючи соціальній згуртованості», — йдеться у повідомленні.
Проєкт підтримує донор DanChurchAid та Українська освітня платформа.
Раніше повідомлялося, що в Радсадівській громаді Миколаївської області для дітей облаштували освітній простір.
В миколаївському ліцеї №55 облаштовують інклюзивний простір та медіа-центр.
Як повідомили у Миколаївській міськраді, ремонт у двох приміщеннях триватиме чотири місяці.
Зазначається, що інклюзивний простір надасть можливість дітям з особливими освітніми потребами мікрорайону і міста отримати якісну освіту.
«Проєкт спрямований на гармонійний розвиток дітей, включаючи дітей з родин Захисників і Захисниць України, ветеранів, ВПО, а також дітей з обмеженими фізичними можливостями. Він забезпечить освітні послуги та психологічну підтримку, сприяючи соціальній згуртованості», — йдеться у повідомленні.
Проєкт підтримує донор DanChurchAid та Українська освітня платформа.
Раніше повідомлялося, що в Радсадівській громаді Миколаївської області для дітей облаштували освітній простір.