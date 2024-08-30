Учора медіа, анонімні телеграм-канали, у тому числі і проросійські, а також українські політики поширили інформацію про те, що у Миколаєві в ДТП потрапив вантажний автомобіль, який нібито перевозив 2,5 тонни «заморожених собак» до Одеси. Що не так з цією інформацією?
О 9:00 29 серпня на сайті «Новини-Н» з’явилась публікація «Понад дві тонни заморожених собак перевозила вантажівка, яка потрапила в ДТП у центрі Миколаєва».
Новину підхопили і національні медіа, зокрема “Букви” та “УНІАН”. Серед місцевих медіа цю новину опублікувало видання “Преступности.НЕТ”.
«Вантаж, який перевозив вантажний автомобіль Renault Master, що потрапив у центрі Миколаєва ввечері 28 серпня в аварію, виявився більш ніж дивним: як сказано в накладних, у кузові знаходилося 2,5 тонни заморожених собачих туш. Про це повідомив кореспондент «Новин-N», який побував на місці інциденту», - написало видання. Наразі ця публікація набрала уже понад 200 тисяч переглядів.
За дві години вийшла ще одна новина: «Куди й навіщо везли 2,5 тонни заморожених собак: у поліції Миколаєва дали коментар». У самій новині немає коментаря поліції щодо вантажу, а лише повідомляється про те, що автомобіль забрали евакуатором до Одеси разом з вантажем.
Звідки у медіа інформація про 2,5 тонни трупів собак - журналісти так і не пояснили.
Далі — скриншот з іншого сайту, який просто скопіював новину, оскільки першоджерело потім переписали.
Спершу Новини-Н написали про те, що «заморожених собак» везли з Миколаєва до Одеси за договором із одеським крематорієм. Зазначимо, що в Миколаєві на комунальному підприємстві є власний крематорій для померлих тварин. Журналісти видання посилались на коментар поліції. Через деякий час, у місцевому чаті головна редакторка «Новини-Н» Ірина Чернишова повідомила, що КП «Центр захисту тварин» заперечив інформацію, тож медіа оновило новину та просто видалило звідти це.
«Її одразу оновили та вказали про оновлення, в поліції трохи наплутали», - пояснила Ірина Чернишова, відповідаючи на коментар заступника директора «Центру захисту тварин» Олександра Мосіна, який заявив, що поширена медіа інформація неправдива.
Проте, інформація про те, що в Миколаєві нібито вбили бездомних тварин та намагались вивезти їх до Одеси почала масово поширюватись у різних телеграм-каналах та публічними особами. Однією з перших була зоозахисниця з Миколаєва Анна Куркуріна. Вона записала відеозвернення, у якому заявила про «2,5 тонни трупів заморожених собак» та звинуватила мера Миколаєва у вбивстві тварин. Цю публікацію, зокрема, прокоментувала блогерка Раміна Есхакзай, яка закликала робити репости та чекати реакцію. Це відео у Інстаграмі поширили 13 тисяч разів.
Серед тих, хто поширив інформацію про заморожених собак, яких везли до Одеси, була також народна депутатка Вікторія Сюмар.
«…Вибачте за off top, але від цієї новини просто стає моторошно. В Миколаєві випадково виявили багаж … у дві з половиною тонни мертвих собак… Це щонайменше півтори сотні тварин. Вантажівка просто втрапила в аварію і таким чином поліція побачила «вантаж», який маркувався в документах як «біологічні відходи». Цих собак хотіли кремувати, тобто спалити в Одесі…І це ще окреме питання, чи не планували якось інакше використати «заморожене мʼясо»?», - написала Вікторія Сюмар у своєму фейсбуці.
У коментарях до публікації Вікторія Сюмар прикріпила скриншот посту в телеграм-каналі «Україна Online» (1,1 мільйона підписників), який з посиланням на невідомого журналіста Глагола повідомив, що власниками фургону виявились нібито громадяни Узбекистану, які начебто володіли мережею «шаурмячних» в Миколаєві. Сам пост телеграм-канал через деякий час відредагував, повідомивши, що інформація виявилась неправдивою.
До публікації автори телеграм-каналу додали навіть фото нібито затриманих. Швидкий пошук у Google по фотографіях вивів нас на публікацію Міністерства внутрішніх справ Киргизької республіки від 17 квітня 2024 року. У пресрелізі киргизьких правоохоронців йдеться про незаконну схему контрабанди товарів та переправки людей через кордон з Узбекистаном. Там і були опубліковані фотографії двох людей, яких українські телеграм-канали назвали власниками кіосків з шаурмою в Миколаєві.
У цей же час, зважаючи на суспільній резонанс, який набула інформація про тонни заморожених собак з Миколаєва, мер Олександр Сєнкевич записав відеозвернення, де повідомив, що поширена медіа інформація - неправда, а медіа, які це поширили, назвав «говносайтами».
— У Миколаєві рухалась машина з Дніпропетровської області в Одеську, потрапила в ДТП, і в рефрижераторі були медичні відходи та трупи тварин. Везли їх на кремацію. І відразу у нас деякі зооактивісти почали звинувачувати, що це міська влада вбиває тварин та перевозить їх рефрижераторами тоннами в Миколаєві. Це зовсім не відповідає дійсності. Це повністю вигадана історія, притягнута за вуха до мене, що ось міський голова вбиває тварин. Жодним чином міська рада чи місто Миколаїв до цього інциденту непричетні, і поряд не проходили. Друге питання. Коли вже будуть відповідати за свої слова, коли вони пишуть і звинувачують мене чи міську владу у таких подібних діях? Я вимагаю спростування цієї інформації у пані Куркуріної. Миколаївці, ну будьте розумні. Коли якась інформація виходить в інтернеті, навіть на деяких миколаївських говносайтах, які не перевіряють цю інформацію - будь ласка, подивіться інформацію в інших місцях. Я б не відповідав на це, якби не отримав 20 відміток в Інстаграмі «Сєнкевич вбивця тварин», - сказав Олександр Сєнкевич.
Після двох резонансних новин сайт «Новини-Н» опублікував ще один матеріал, у якому з посиланням на водія автомобіля, який перевозив вантаж, повідомив про те, що насправді до Одеси везли на кремацію медичні відходи. Водій нібито розказав журналістам, що у кузові було 1900 кілограмів різних медичних відходів з лікарень міста Дніпра. Згідно з укладеним договором, їх перевозили до Одеси для утилізації. Частина відходів має біологічний характер і перебувала у замороженому стані.
«Що ж до інформації про собак, то водій припускає, що його слова неправильно зрозуміли. У ході оформлення ДТП він попросив поліцейського якнайшвидше оформляти документи, оскільки «у мене в кузові знаходяться заморожені відходи, що й зазначено в документах, відтануть і почнуть смердіти».
Коротше, вийшла плутанина, через яку зчинився неймовірний галас: річ у тому, що на утилізацію з усієї України трупи тварин із ветеринарних клінік також возять під маркуванням «біологічні відходи» в документах. Тому під біологічними відходами зрозуміли, що то собаки», - пишуть Новини-Н.
У поліції Миколаївської області поширили пресреліз, де повідомили, що оформлюючи ДТП, поліцейські з’ясували, що водій автомобіля Renault Master перевозив 339 кілограмів біологічних матеріалів померлих тварин та медичні відходи.
«Згідно з документами, керманич перевозив вантаж з Дніпропетровської області до Одеси для подальшої утилізації відходів. Отримувач вантажу - компанія, яка надає комплекс послуг у сфері поводження з відходами та екологічного обслуговування підприємств всієї країни», - йдеться в повідомленні поліції.
При цьому, правоохоронці задля перевірки законності перевезення та дійсності наданої документації відкрили провадження за статтею 299 Кримінального Кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами».
У коментарі регіональній представниці ІМІ в Миколаївській області, у поліції уточнили, що кримінальну справу за “Жорске поводження з тваринами” відкрили лише за фактом публікації медіа.
Звідки цифра «2,5 тонни»? Не виключено, що журналісти просто взяли цифру з технічних характеристик даної марки автомобіля. Renault Master, у якому начебто, за інформацією ЗМІ, перевозили 2,5 тонни заморожених собак, має максимальну вантажопідйомність причепа - 2,5 тонни за технічними характеристиками.
Але за нашою інформацією та за офіційно поширеними даними поліцією щодо об‘єму вантажу, автомобіль не був завантажений навіть на половину. Це підтверджує і фото з вантажем у причепі машини, яке отримали журналісти «НикВести».
Таким чином, фактично, не знайшла свого підтвердження жодна теза у поширеній засобами масової інформації інформації про заморожених собак.
Фейк — це подання фактів у спотвореному вигляді або подання свідомо неправдивої інформації. Це також спосіб маніпуляції свідомістю шляхом надання неповної інформації, спотворення контексту, частини інформації з метою підштовхнути аудиторію до дій чи думок, які потрібні маніпулятору.
Ознаки, які можуть вказати на фейк, виокремили в Інституті масової інформації:
ДЖЕРЕЛА
ЕКСПЕРТИ
ЕМОЦІЇ
ПОДАННЯ ФАКТІВ
Катерина Середа, представниця ІМІ в Миколаївській області
Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО «Інститут масової інформації» та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.
Учора медіа, анонімні телеграм-канали, у тому числі і проросійські, а також українські політики поширили інформацію про те, що у Миколаєві в ДТП потрапив вантажний автомобіль, який нібито перевозив 2,5 тонни «заморожених собак» до Одеси. Що не так з цією інформацією?
О 9:00 29 серпня на сайті «Новини-Н» з’явилась публікація «Понад дві тонни заморожених собак перевозила вантажівка, яка потрапила в ДТП у центрі Миколаєва».
Новину підхопили і національні медіа, зокрема “Букви” та “УНІАН”. Серед місцевих медіа цю новину опублікувало видання “Преступности.НЕТ”.
«Вантаж, який перевозив вантажний автомобіль Renault Master, що потрапив у центрі Миколаєва ввечері 28 серпня в аварію, виявився більш ніж дивним: як сказано в накладних, у кузові знаходилося 2,5 тонни заморожених собачих туш. Про це повідомив кореспондент «Новин-N», який побував на місці інциденту», - написало видання. Наразі ця публікація набрала уже понад 200 тисяч переглядів.
За дві години вийшла ще одна новина: «Куди й навіщо везли 2,5 тонни заморожених собак: у поліції Миколаєва дали коментар». У самій новині немає коментаря поліції щодо вантажу, а лише повідомляється про те, що автомобіль забрали евакуатором до Одеси разом з вантажем.
Звідки у медіа інформація про 2,5 тонни трупів собак - журналісти так і не пояснили.
Далі — скриншот з іншого сайту, який просто скопіював новину, оскільки першоджерело потім переписали.
Спершу Новини-Н написали про те, що «заморожених собак» везли з Миколаєва до Одеси за договором із одеським крематорієм. Зазначимо, що в Миколаєві на комунальному підприємстві є власний крематорій для померлих тварин. Журналісти видання посилались на коментар поліції. Через деякий час, у місцевому чаті головна редакторка «Новини-Н» Ірина Чернишова повідомила, що КП «Центр захисту тварин» заперечив інформацію, тож медіа оновило новину та просто видалило звідти це.
«Її одразу оновили та вказали про оновлення, в поліції трохи наплутали», - пояснила Ірина Чернишова, відповідаючи на коментар заступника директора «Центру захисту тварин» Олександра Мосіна, який заявив, що поширена медіа інформація неправдива.
Проте, інформація про те, що в Миколаєві нібито вбили бездомних тварин та намагались вивезти їх до Одеси почала масово поширюватись у різних телеграм-каналах та публічними особами. Однією з перших була зоозахисниця з Миколаєва Анна Куркуріна. Вона записала відеозвернення, у якому заявила про «2,5 тонни трупів заморожених собак» та звинуватила мера Миколаєва у вбивстві тварин. Цю публікацію, зокрема, прокоментувала блогерка Раміна Есхакзай, яка закликала робити репости та чекати реакцію. Це відео у Інстаграмі поширили 13 тисяч разів.
Серед тих, хто поширив інформацію про заморожених собак, яких везли до Одеси, була також народна депутатка Вікторія Сюмар.
«…Вибачте за off top, але від цієї новини просто стає моторошно. В Миколаєві випадково виявили багаж … у дві з половиною тонни мертвих собак… Це щонайменше півтори сотні тварин. Вантажівка просто втрапила в аварію і таким чином поліція побачила «вантаж», який маркувався в документах як «біологічні відходи». Цих собак хотіли кремувати, тобто спалити в Одесі…І це ще окреме питання, чи не планували якось інакше використати «заморожене мʼясо»?», - написала Вікторія Сюмар у своєму фейсбуці.
У коментарях до публікації Вікторія Сюмар прикріпила скриншот посту в телеграм-каналі «Україна Online» (1,1 мільйона підписників), який з посиланням на невідомого журналіста Глагола повідомив, що власниками фургону виявились нібито громадяни Узбекистану, які начебто володіли мережею «шаурмячних» в Миколаєві. Сам пост телеграм-канал через деякий час відредагував, повідомивши, що інформація виявилась неправдивою.
До публікації автори телеграм-каналу додали навіть фото нібито затриманих. Швидкий пошук у Google по фотографіях вивів нас на публікацію Міністерства внутрішніх справ Киргизької республіки від 17 квітня 2024 року. У пресрелізі киргизьких правоохоронців йдеться про незаконну схему контрабанди товарів та переправки людей через кордон з Узбекистаном. Там і були опубліковані фотографії двох людей, яких українські телеграм-канали назвали власниками кіосків з шаурмою в Миколаєві.
У цей же час, зважаючи на суспільній резонанс, який набула інформація про тонни заморожених собак з Миколаєва, мер Олександр Сєнкевич записав відеозвернення, де повідомив, що поширена медіа інформація - неправда, а медіа, які це поширили, назвав «говносайтами».
— У Миколаєві рухалась машина з Дніпропетровської області в Одеську, потрапила в ДТП, і в рефрижераторі були медичні відходи та трупи тварин. Везли їх на кремацію. І відразу у нас деякі зооактивісти почали звинувачувати, що це міська влада вбиває тварин та перевозить їх рефрижераторами тоннами в Миколаєві. Це зовсім не відповідає дійсності. Це повністю вигадана історія, притягнута за вуха до мене, що ось міський голова вбиває тварин. Жодним чином міська рада чи місто Миколаїв до цього інциденту непричетні, і поряд не проходили. Друге питання. Коли вже будуть відповідати за свої слова, коли вони пишуть і звинувачують мене чи міську владу у таких подібних діях? Я вимагаю спростування цієї інформації у пані Куркуріної. Миколаївці, ну будьте розумні. Коли якась інформація виходить в інтернеті, навіть на деяких миколаївських говносайтах, які не перевіряють цю інформацію - будь ласка, подивіться інформацію в інших місцях. Я б не відповідав на це, якби не отримав 20 відміток в Інстаграмі «Сєнкевич вбивця тварин», - сказав Олександр Сєнкевич.
Після двох резонансних новин сайт «Новини-Н» опублікував ще один матеріал, у якому з посиланням на водія автомобіля, який перевозив вантаж, повідомив про те, що насправді до Одеси везли на кремацію медичні відходи. Водій нібито розказав журналістам, що у кузові було 1900 кілограмів різних медичних відходів з лікарень міста Дніпра. Згідно з укладеним договором, їх перевозили до Одеси для утилізації. Частина відходів має біологічний характер і перебувала у замороженому стані.
«Що ж до інформації про собак, то водій припускає, що його слова неправильно зрозуміли. У ході оформлення ДТП він попросив поліцейського якнайшвидше оформляти документи, оскільки «у мене в кузові знаходяться заморожені відходи, що й зазначено в документах, відтануть і почнуть смердіти».
Коротше, вийшла плутанина, через яку зчинився неймовірний галас: річ у тому, що на утилізацію з усієї України трупи тварин із ветеринарних клінік також возять під маркуванням «біологічні відходи» в документах. Тому під біологічними відходами зрозуміли, що то собаки», - пишуть Новини-Н.
У поліції Миколаївської області поширили пресреліз, де повідомили, що оформлюючи ДТП, поліцейські з’ясували, що водій автомобіля Renault Master перевозив 339 кілограмів біологічних матеріалів померлих тварин та медичні відходи.
«Згідно з документами, керманич перевозив вантаж з Дніпропетровської області до Одеси для подальшої утилізації відходів. Отримувач вантажу - компанія, яка надає комплекс послуг у сфері поводження з відходами та екологічного обслуговування підприємств всієї країни», - йдеться в повідомленні поліції.
При цьому, правоохоронці задля перевірки законності перевезення та дійсності наданої документації відкрили провадження за статтею 299 Кримінального Кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами».
У коментарі регіональній представниці ІМІ в Миколаївській області, у поліції уточнили, що кримінальну справу за “Жорске поводження з тваринами” відкрили лише за фактом публікації медіа.
Звідки цифра «2,5 тонни»? Не виключено, що журналісти просто взяли цифру з технічних характеристик даної марки автомобіля. Renault Master, у якому начебто, за інформацією ЗМІ, перевозили 2,5 тонни заморожених собак, має максимальну вантажопідйомність причепа - 2,5 тонни за технічними характеристиками.
Але за нашою інформацією та за офіційно поширеними даними поліцією щодо об‘єму вантажу, автомобіль не був завантажений навіть на половину. Це підтверджує і фото з вантажем у причепі машини, яке отримали журналісти «НикВести».
Таким чином, фактично, не знайшла свого підтвердження жодна теза у поширеній засобами масової інформації інформації про заморожених собак.
Фейк — це подання фактів у спотвореному вигляді або подання свідомо неправдивої інформації. Це також спосіб маніпуляції свідомістю шляхом надання неповної інформації, спотворення контексту, частини інформації з метою підштовхнути аудиторію до дій чи думок, які потрібні маніпулятору.
Ознаки, які можуть вказати на фейк, виокремили в Інституті масової інформації:
ДЖЕРЕЛА
ЕКСПЕРТИ
ЕМОЦІЇ
ПОДАННЯ ФАКТІВ
Катерина Середа, представниця ІМІ в Миколаївській області
Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО «Інститут масової інформації» та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.