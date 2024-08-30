Учора медіа, анонімні телеграм-канали, у тому числі і проросійські, а також українські політики поширили інформацію про те, що у Миколаєві в ДТП потрапив вантажний автомобіль, який нібито перевозив 2,5 тонни «заморожених собак» до Одеси. Що не так з цією інформацією?

О 9:00 29 серпня на сайті «Новини-Н» з’явилась публікація «Понад дві тонни заморожених собак перевозила вантажівка, яка потрапила в ДТП у центрі Миколаєва».

Новину підхопили і національні медіа, зокрема “Букви” та “УНІАН”. Серед місцевих медіа цю новину опублікувало видання “Преступности.НЕТ”.

Скриншот публікації “Новини-Н” з інформацією про перевезення 2,5 тонни “заморожених собак”

«Вантаж, який перевозив вантажний автомобіль Renault Master, що потрапив у центрі Миколаєва ввечері 28 серпня в аварію, виявився більш ніж дивним: як сказано в накладних, у кузові знаходилося 2,5 тонни заморожених собачих туш. Про це повідомив кореспондент «Новин-N», який побував на місці інциденту», - написало видання. Наразі ця публікація набрала уже понад 200 тисяч переглядів.

За дві години вийшла ще одна новина: «Куди й навіщо везли 2,5 тонни заморожених собак: у поліції Миколаєва дали коментар». У самій новині немає коментаря поліції щодо вантажу, а лише повідомляється про те, що автомобіль забрали евакуатором до Одеси разом з вантажем.

Звідки у медіа інформація про 2,5 тонни трупів собак - журналісти так і не пояснили.

Далі — скриншот з іншого сайту, який просто скопіював новину, оскільки першоджерело потім переписали.





Скриншот публікації сайту Ізмаіл Вечірній, який скопіював новину Новини-Н

Спершу Новини-Н написали про те, що «заморожених собак» везли з Миколаєва до Одеси за договором із одеським крематорієм. Зазначимо, що в Миколаєві на комунальному підприємстві є власний крематорій для померлих тварин. Журналісти видання посилались на коментар поліції. Через деякий час, у місцевому чаті головна редакторка «Новини-Н» Ірина Чернишова повідомила, що КП «Центр захисту тварин» заперечив інформацію, тож медіа оновило новину та просто видалило звідти це.

«Її одразу оновили та вказали про оновлення, в поліції трохи наплутали», - пояснила Ірина Чернишова, відповідаючи на коментар заступника директора «Центру захисту тварин» Олександра Мосіна, який заявив, що поширена медіа інформація неправдива.

Як виглядає новина сайту Новини-Н станом на 23:00 29 серпня, звідти прибрали інформацію про те, що вантаж везли з миколаївского КП “Центр захисту тварин”, скриншот з публікації

Проте, інформація про те, що в Миколаєві нібито вбили бездомних тварин та намагались вивезти їх до Одеси почала масово поширюватись у різних телеграм-каналах та публічними особами. Однією з перших була зоозахисниця з Миколаєва Анна Куркуріна. Вона записала відеозвернення, у якому заявила про «2,5 тонни трупів заморожених собак» та звинуватила мера Миколаєва у вбивстві тварин. Цю публікацію, зокрема, прокоментувала блогерка Раміна Есхакзай, яка закликала робити репости та чекати реакцію. Це відео у Інстаграмі поширили 13 тисяч разів.

Зоозахисниця Анна Куркуріна прямо звинуватила міського голову Миколаєва у вбивстві тварин, скриншот з Інстаграму

Серед тих, хто поширив інформацію про заморожених собак, яких везли до Одеси, була також народна депутатка Вікторія Сюмар.

«…Вибачте за off top, але від цієї новини просто стає моторошно. В Миколаєві випадково виявили багаж … у дві з половиною тонни мертвих собак… Це щонайменше півтори сотні тварин. Вантажівка просто втрапила в аварію і таким чином поліція побачила «вантаж», який маркувався в документах як «біологічні відходи». Цих собак хотіли кремувати, тобто спалити в Одесі…І це ще окреме питання, чи не планували якось інакше використати «заморожене мʼясо»?», - написала Вікторія Сюмар у своєму фейсбуці.

Скриншот публікаціїї нардепки Вікторії Сюмар, яка поширила інформацію про заморожених собак

У коментарях до публікації Вікторія Сюмар прикріпила скриншот посту в телеграм-каналі «Україна Online» (1,1 мільйона підписників), який з посиланням на невідомого журналіста Глагола повідомив, що власниками фургону виявились нібито громадяни Узбекистану, які начебто володіли мережею «шаурмячних» в Миколаєві. Сам пост телеграм-канал через деякий час відредагував, повідомивши, що інформація виявилась неправдивою.

Скриншот посту у Телеграм-каналі «Україна Online» про нібито власників кіосків з шаурмою

До публікації автори телеграм-каналу додали навіть фото нібито затриманих. Швидкий пошук у Google по фотографіях вивів нас на публікацію Міністерства внутрішніх справ Киргизької республіки від 17 квітня 2024 року. У пресрелізі киргизьких правоохоронців йдеться про незаконну схему контрабанди товарів та переправки людей через кордон з Узбекистаном. Там і були опубліковані фотографії двох людей, яких українські телеграм-канали назвали власниками кіосків з шаурмою в Миколаєві.

У цей же час, зважаючи на суспільній резонанс, який набула інформація про тонни заморожених собак з Миколаєва, мер Олександр Сєнкевич записав відеозвернення, де повідомив, що поширена медіа інформація - неправда, а медіа, які це поширили, назвав «говносайтами».

— У Миколаєві рухалась машина з Дніпропетровської області в Одеську, потрапила в ДТП, і в рефрижераторі були медичні відходи та трупи тварин. Везли їх на кремацію. І відразу у нас деякі зооактивісти почали звинувачувати, що це міська влада вбиває тварин та перевозить їх рефрижераторами тоннами в Миколаєві. Це зовсім не відповідає дійсності. Це повністю вигадана історія, притягнута за вуха до мене, що ось міський голова вбиває тварин. Жодним чином міська рада чи місто Миколаїв до цього інциденту непричетні, і поряд не проходили. Друге питання. Коли вже будуть відповідати за свої слова, коли вони пишуть і звинувачують мене чи міську владу у таких подібних діях? Я вимагаю спростування цієї інформації у пані Куркуріної. Миколаївці, ну будьте розумні. Коли якась інформація виходить в інтернеті, навіть на деяких миколаївських говносайтах, які не перевіряють цю інформацію - будь ласка, подивіться інформацію в інших місцях. Я б не відповідав на це, якби не отримав 20 відміток в Інстаграмі «Сєнкевич вбивця тварин», - сказав Олександр Сєнкевич.

Після двох резонансних новин сайт «Новини-Н» опублікував ще один матеріал, у якому з посиланням на водія автомобіля, який перевозив вантаж, повідомив про те, що насправді до Одеси везли на кремацію медичні відходи. Водій нібито розказав журналістам, що у кузові було 1900 кілограмів різних медичних відходів з лікарень міста Дніпра. Згідно з укладеним договором, їх перевозили до Одеси для утилізації. Частина відходів має біологічний характер і перебувала у замороженому стані.

«Що ж до інформації про собак, то водій припускає, що його слова неправильно зрозуміли. У ході оформлення ДТП він попросив поліцейського якнайшвидше оформляти документи, оскільки «у мене в кузові знаходяться заморожені відходи, що й зазначено в документах, відтануть і почнуть смердіти». Коротше, вийшла плутанина, через яку зчинився неймовірний галас: річ у тому, що на утилізацію з усієї України трупи тварин із ветеринарних клінік також возять під маркуванням «біологічні відходи» в документах. Тому під біологічними відходами зрозуміли, що то собаки», - пишуть Новини-Н.

Поліція Миколаївщини прокоментувала ситуацію з перевезенням медичних відходів, фото Нацполіції

У поліції Миколаївської області поширили пресреліз, де повідомили, що оформлюючи ДТП, поліцейські з’ясували, що водій автомобіля Renault Master перевозив 339 кілограмів біологічних матеріалів померлих тварин та медичні відходи.

«Згідно з документами, керманич перевозив вантаж з Дніпропетровської області до Одеси для подальшої утилізації відходів. Отримувач вантажу - компанія, яка надає комплекс послуг у сфері поводження з відходами та екологічного обслуговування підприємств всієї країни», - йдеться в повідомленні поліції.

Поліція Миколаївщини пояснила інформацію про медичні відходи, які перевозив автомобіль, скриншот з фейбуку Поліції Миколаївщини

При цьому, правоохоронці задля перевірки законності перевезення та дійсності наданої документації відкрили провадження за статтею 299 Кримінального Кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами».

У коментарі регіональній представниці ІМІ в Миколаївській області, у поліції уточнили, що кримінальну справу за “Жорске поводження з тваринами” відкрили лише за фактом публікації медіа.

Звідки цифра «2,5 тонни»? Не виключено, що журналісти просто взяли цифру з технічних характеристик даної марки автомобіля. Renault Master, у якому начебто, за інформацією ЗМІ, перевозили 2,5 тонни заморожених собак, має максимальну вантажопідйомність причепа - 2,5 тонни за технічними характеристиками.

Вантажомістскість причепа Renault Master складає 2,5 тонни, скриншот з пошуковика Google

Але за нашою інформацією та за офіційно поширеними даними поліцією щодо об‘єму вантажу, автомобіль не був завантажений навіть на половину. Це підтверджує і фото з вантажем у причепі машини, яке отримали журналісти «НикВести».

Фото зсередини автівки, яка нібито перевозила 2,5 тонни "заморожених собак", НикВести

Автомобіль Renault Master, який перевозив медичні відходи з Дніпропетровщини до Одеси, що потрапив у ДТП в Миколаєві, фото НикВести

Автомобіль Renault Master, який перевозив медичні відходи з Дніпропетровщини до Одеси, що потрапив у ДТП в Миколаєві, фото НикВести

Таким чином, фактично, не знайшла свого підтвердження жодна теза у поширеній засобами масової інформації інформації про заморожених собак.

Як визначити фейкову новину?

Фейк — це подання фактів у спотвореному вигляді або подання свідомо неправдивої інформації. Це також спосіб маніпуляції свідомістю шляхом надання неповної інформації, спотворення контексту, частини інформації з метою підштовхнути аудиторію до дій чи думок, які потрібні маніпулятору.

Ознаки, які можуть вказати на фейк, виокремили в Інституті масової інформації:

ДЖЕРЕЛА

Відсутність джерел інформації.

Анонімні джерела.

Інформація, взята із соцмереж, з акаунтів, які не верифіковані.

Лінк на підозрілі або маловідомі джерела (лінк на сайт huhurtrt.ru).

Інформація від організацій, які були помічені в поширенні неправдивих даних.

Дані соціологічних компаній, які не були активними в міжвиборчий період або були помічені у співпраці з політичними силами.

Недостовірні цитати (перекручення з ніг на голову того, що сказали насправді / повністю вигадані цитати / неправильний переклад цитати).

ЕКСПЕРТИ

Представники структур, яких не існує в реальності.

Експерти без вказування інституції, яку представляють.

Анонімні експерти (“вчені вважають…”).

Експерти, які фінансуються зацікавленою стороною і просувають її точку зору.

Політично заангажовані експерти.

ЕМОЦІЇ

Думка чи оцінка подається як факт.

Заголовок не відповідає новині або є надміру емоційним.

Емоційне накручування в матеріалі.

Апеляція до забобонів, конспірологічних теорій.

Журналіст вживає в матеріалі слова, що викликають позитивні або негативні емоції.

Навішування ярликів, поширення стереотипів.

ПОДАННЯ ФАКТІВ

Соціологічні дані без вказання вибірки, замовника, географії, похибки, дати.

Однобоке подання фактів, оцінок і коментарів, узагальнення (“всі українці — фашисти”).

Викривлене подання новини: реальні факти змішуються з неправдою.

Недостовірні фото, відео, які використовуються як підтвердження інформації.

Недостовірний або спотворений переклад цитати, коментаря з іноземних джерел.

Як розпізнати фейк? Інфографіка Інституту масової інформації

Катерина Середа, представниця ІМІ в Миколаївській області

Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО «Інститут масової інформації» та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.





