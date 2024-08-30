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Центральний районний суд Миколаєва відправив під варту підозрюваного у вбивстві співмешканки.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Вказується, що наприкінці серпня 2024 року чоловік вживав алкоголь зі своєю співмешканкою. Пізніше у них виникла сварка і чоловік штовхнув жінку на ліжко та задушив її ременем.

Підозрюваний у судовому засіданні визнав свою винуватість.

За результатами розгляду справи, суддя постановила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою в умовах гауптвахти, без визначення розміру застави.

У суді також повідомили, що стосовно чоловіка проводиться слідство за фактом самовільного залишення військової частини.

Нагадаємо, що суд виніс рішення про позбавлення волі на 8 років 26-річного жителя Баштанського району, який у грудні минулого року під час сварки вбив свою співмешканку.