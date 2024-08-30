Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що вони з’ясовують причини катастрофи винищувача F-16 та загибель пілота Олексія Меся.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
«Безумовно, ми з’ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування», — повідомив він.
За його словами, триває «детальний аналіз» події, аби встановити обставини та відповідальних.
Нагадаємо, що 29 серпня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Україна втратила перший винищувач F-16.
У Пентагоні знають про втрату Україною першого винищувача F-16. Там зазначили, що Україна не просила допомоги у розслідуванні інциденту.
Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що вони з’ясовують причини катастрофи винищувача F-16 та загибель пілота Олексія Меся.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
«Безумовно, ми з’ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування», — повідомив він.
За його словами, триває «детальний аналіз» події, аби встановити обставини та відповідальних.
Нагадаємо, що 29 серпня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Україна втратила перший винищувач F-16.
У Пентагоні знають про втрату Україною першого винищувача F-16. Там зазначили, що Україна не просила допомоги у розслідуванні інциденту.