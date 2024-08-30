Поїзд «Укрзалізниці». Фото: «НикВести»

Укрзалізниця створить унікальний інклюзивний вагон для групових перевезень пасажирів, які користуються колісним кріслом.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Зазначається, що проєкт вагону передбачає 4 окремі купе, у кожному з яких зможуть подорожувати дві людини на колісних кріслах та їх супроводжуючі.

«Укрзалізниця системно поповнює парк пасажирськими вагонами, які мають купе для перевезення людей на кріслах колісних та інші зручності для комфортної подорожі. Наразі ми маємо вже 50 таких вагонів. А сьогодні презентуємо новий проєкт – унікальний вагон, який дозволить перевозити групи людей на кріслах колісних на реабілітацію, відпочинок, змагання або просто подорожувати. Перший такий вагон плануємо випустити наступного року», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Укрзалізниця запустить інклюзивний вагон для групових перевезень. Зображення: Укрзалізниця

Згідно з проєктом, у купе цього вагона встановлять два спальні дивани, які можуть змінювати кут нахилу та фіксувати тіло. Ще буде пульт для регулювання освітлення, кнопка для виклику провідника та пристрій гучномовного зв'язку.

Також передбачені й спеціальні спальні місця для супровідників. Вагон матиме пандус і вбиральню, адаптовану для людини на кріслі колісному.

Нагадаємо, з 6 вересня Укрзалізниця призначає на постійній основі курсування поїзда Інтерсіті+ за маршрутом Київ—Одеса.