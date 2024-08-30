Дитячий майданчик по вулиці Набережній у центрі Миколаєва, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Три роки тому більшість дитячих майданчиків у Миколаєві передали на баланс комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Пілот». Воно мало б займатися відновленням інфраструктури цих майданчиків, але через велику війну фінансування цього напрямку зменшилось. Тому на сьогодні підприємство займається лише поточним ремонтом дитячих майданчиків: демонтує зношені ігрові конструкції, самостійно виготовляє елементи для заміни їх частин та займається оздобленням майданчиків.

Як сьогодні Миколаїв забезпечує інфраструктуру для дітей, скільки коштів на це витрачають з міського бюджету та якими мають бути дитячі майданчики, які відповідають стандартам безпеки – читайте у матеріалі «НикВести».

В якому стані зараз дитячі майданчики у Миколаєві?

На сьогодні у місті налічується 998 дитячих майданчиків, розповів директор комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Пілот» Ігор Головатий. З них 93% знаходяться на балансі підприємства – 932 майданчики. Однак, додав він, загальна кількість майданчиків по місту може бути більшою.

— Вважається, що в місті 998 дитячих майданчиків. Але я розумію, що це не так. Тому що я пам'ятаю, як в кінці минулого року ми розіслали листи по адміністраціях кожного районну з проханням провести роботу з визначення майданчиків, які на території районів ще не передані на баланс КП «Пілот». Всі адміністрації нам відповіли. Одна з адміністрацій відшукала вісім майданчиків, а в результаті передала нам 90 майданчиків, – пояснив Ігор Головатий.

Директор комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Пілот» Ігор Головатий, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Процес передачі майданчиків на баланс «Пілоту» триває досі, каже директор. До прикладу, ще минулого року на балансі комунального підприємства було лише 461 дитячий майданчик, про що свідчить відповідь «ДЄЗ «Пілот» на інформаційний запит «НикВести». Тобто за останній рік підприємство взяло на свій баланс 571 майданчик.

Стан майданчиків різний: деякі потребують повного демонтажу, оскільки їх стан є небезпечний для перебування там дітей, деякі зношені і потребують оновлення, а деякі вже відремонтовані працівниками підприємства.

Дитячий майданчик за адресою вулиця Райдужна, 43, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Ці об'єкти з тих чи інших причин «недоотримували своєї уваги», каже директор комунального підприємства «Пілот» Ігор Головатий.

— Багатьом з цих об'єктів дійсно потрібна увага у вигляді ремонту, заміни елементів. Нерідко бувають такі речі, як майданчик несе якусь загрозу у вигляді можливих травм дітей, бувають зношені або морально застаріли конструкції. Знову ж, приходиш, дивишся і думаєш: 21 століття, так не має бути. Стан у всіх різний, роботи багато. Але її й не може бути мало. Я ж кажу, за півтора року ми прийняли фактично тисячу майданчиків, – сказав Ігор Головатий.

До прикладу, один з майданчиків, які потребують демонтажу, знаходиться за адресою Генерала Алмазова, 62 (колишня Генерала Карпенка, – прим.). Наразі він знаходиться у зношеному стані: частина ігрових конструкцій відсутня, їх дерев'яні елементи вже перетрухлявіли або зламалися, а залізні елементи – вкрилися іржею. Водночас в конструкціях майданчика видніються залізні штирі, що знаходяться в безпосередньому доступі для дитини.

Занедбаний майданчик за адресою Генерала Алмазова, 62, серпень 2024 року, фото «НикВести» Занедбаний майданчик за адресою Генерала Алмазова, 62, серпень 2024 року, фото «НикВести» Занедбаний майданчик за адресою Генерала Алмазова, 62, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Занедбаний майданчик за адресою Генерала Алмазова, 62, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Занедбаний майданчик за адресою Генерала Алмазова, 62, серпень 2024 року, фото «НикВести» Занедбаний майданчик за адресою Генерала Алмазова, 62, серпень 2024 року, фото «НикВести» Лавка, з якої видніються цвяхи, що розташована на дитячому майданчику за адресою Генерала Алмазова, 62, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Водночас у місті також є відновлені дитячі майданчики. До прикладу, у травні 2024 року працівники комунального підприємства «Пілот» відремонтували аварійний дитячий майданчик по вулиці Набережній у центрі Миколаєва. До цього на стан ігрового майданчика звернув увагу головний архітектор міста Євген Поляков. Він звернувся до КП «ДЄЗ «Пілот», щоб вони поставили на його баланс та провели ремонт.

— Всі звернули увагу на те, що цей дитячий майданчик (по вулиці Набережній, — прим.) вже становиться вітхим, і поки він повністю не зруйнувався нам адміністрація Центрального району передала його на баланс і ми його відремонтували. Щодо гарантійного строку, то все залежить від того, як ним будуть користуватись містяни, — сказав директор комунального підприємства Ігор Головатий.

Дитячий майданчик по вулиці Набережній у центрі Миколаєва, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Дитячий майданчик по вулиці Набережній у центрі Миколаєва, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Дитячий майданчик по вулиці Набережній у центрі Миколаєва, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Загалом першочергово «Пілот» працює з тими майданчиками, стан яких може зашкодити дитині, каже директор підприємства Ігор Головатий. А потім опрацьовує заявки з групи «Contact Center при Миколаївській міській раді» у Facebook, додав він.

— Облік у нас є. По-перше, це усунення травматичності, як тільки стало про це відомо. Далі – за пріоритетом, напевно, це робота з контакт-центром. Ці заявки ми теж намагаємося відпрацьовувати. Ми намагаємося хоча б приблизно однаково уваги приділити кожному району. Загалом плануємо роботу на місяць, а в кінці – на наступний, – поділився Ігор Головатий.

До прикладу, у липні 2024 року жителька Інгульського району Світлана Олейниченко поскаржилась у групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» на занедбаний стан дитячого майданчика за адресою Свиридова, 7. За її словами, діти травмуються через занедбану територію.

— Дитячий майданчик у жахливому стані. Діти там падають щодня, розбивають коліна та лікті, шишки набивають. Також стирчать залізні штирі та арматура. Прошу вжити заходів, бо гуляти там небезпечно, — повідомила вона.

Через місяць співробітники комунального підприємства «Пілот» усунули травмуючі для дітей елементи майданчика.

Майданчик у Заводському районі Миколаєва, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Загалом усі звернення миколаївців у групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» з приводу необхідності ремонту занедбаних дитячих майданчиків реєструють за відповідним номером, що надає змогу відслідковувати стан відпрацювання заявки комунальними службами на «Мапі звернень» за посиланням.

Однак не усі миколаївці підтримують ідею облаштування дитячих майданчиків у місті. Якщо проаналізувати частину коментарів під новинами, які стосуються виділення коштів на дитячі майданчики, деякі користувачі месенджерів критикують владу міста за виділення коштів на будь-що, окрім потреб ЗСУ. Наприклад, під публікацією відповідної новини у Telegram вони пишуть: «На гарну площадку і шахеду приємно впасти»; «Надайте військовим снаряди, дрони, пікапи»; «У нас в країні війна, який ремонт майданчиків? Всі кошти відправляти для військових для придбання зброї та техніки для Перемоги». Подібні тенденційні коментарі, зокрема від анонімних користувачів, можна зустріти й до будь-яких інших публікацій, де бюджетні кошти витрачаються на щось, окрім потреб армії.

Комнтарі миколаївців під постом НикВести у Telegram, скриншот Комнтарі миколаївців під постом НикВести у Telegram, скриншот

На утримання майданчиків Миколаєва цьогоріч виділили 19 млн грн

Від початку повномасштабної війни комунальне підприємство «Пілот», яке б мало займатися виключно ремонтом дитячих майданчиків, розширив напрямки своєї роботи. На сьогодні підприємство займається також утриманням третини точок видачі очищеної води у місті – 90 станцій очищення, а це більше ніж у комунального підприємства «‎Миколаївоблтеплоенерго»‎, яке обслуговує 79 точок. Водночас працівники «Пілоту» займаються ліквідацією наслідків ворожих обстрілів та ремонтом підпірних стін.

Дитячий майданчик по вулиці Набережній у центрі Миколаєва, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Через постійні ворожі обстріли впродовж 2022 році ремонтом дитячих майданчиків підприємство не займалося, каже Ігор Головатий. Тоді на їх утримання передбачалося 3 мільйони 514 тисяч 468 гривень, однак ці роботи не проводилися, а працівники підприємства займалися ліквідацією наслідків бойових дій.

Ремонт майданчиків розпочали вже у 2023 році – впродовж року співробітники підприємства відремонтували 92 таких об'єкти, каже директор «ДЄЗ «Пілот». На це з міського бюджету витратили 11,3 мільйона гривень: 2,6 мільйона гривень – на ремонт та фарбування майданчиків, 6,7 мільйона гривень на заробітну плату працівників, 1,1 мільйона гривень – на обладнання та інвентар виділили.

Дитячий майданчик у Корабельному районі, серпень 2024 року, фото «НикВести» Дитячий майданчик у Корабельному районі, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Дитячий майданчик у Корабельному районі, серпень 2024 року, фото «НикВести»

До прикладу, на ремонт майданчика за адресою Привільна, 13Б, де разом зі зламаною гойдалкою впала дитина, з цих коштів витратили 35 тисяч гривень, ще 66,5 тисячі гривень – на заробітну плату працівникам. Там заварили пошкоджені елементи, встановили нову пісочницю, замінили старі дошки та пофарбували їх.

А на ремонт дитячого майданчика за адресою Океанівська, 36, про який також писали «НикВести», витратили 6,8 тисячі гривень, ще 31 тисячу 200 гривень – на заробітну плату працівникам. Там замінили поламані дошки та кріпленні, а також пофарбували елементи.

Дитячий майданчик за адресою вулиця Райдужна, 43, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Від початку 2024 року підприємство оновило 80 майданчиків у Миколаєві. До кінця року планують відремонтувати ще 40 майданчиків, повідомив директор комунального підприємства «ДЄЗ «Пілот» Ігор Головатий. Загалом на ремонт 120 майданчиків з бюджету міста виділили майже 19 мільйонів гривень, додав він.

— Я сподіваюсь, що цих коштів нам вистачить до кінця року. Але, знову ж, коли ми кажемо «на майданчики», то це означає й наш інший благоустрій: ремонт підпірних стінок, поточний ремонт тротуарної плитки – мається на увазі якісь пошкодження тротуарної плитки. Знову ж, ми зараз в стадії розвитку: збільшується кількість інструментів, обладнання. Не так, можливо, як мені, як директору підприємства, хотілося б, але ми намагаємося. Тому що, вибачте, двадцять перше століття. Не можна на коліні щось зробити, щось намазати і сказати, що це ми відремонтували, а тим більше реставрували, – сказав Ігор Головатий.

Дитячий майданчик у Корабельному районі, серпень 2024 року, фото «НикВести»

«Пілот» самостійно робить частини конструкцій для майданчиків

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше казав, що наразі витрати з міського бюджету на ремонт дитячих майданчиків є недоцільними, оскільки усі доступні кошти спрямовуються на підтримку Збройних сил України.

— Я щодня отримую десятки подібних звернень від нардепів, до яких звертаються громадяни, від звичайних громадян у фейсбуці, в телеграм-каналах з фотографіями, деякі навіть ЗМІ фотографують якісь майданчики і пишуть новини: «жителі скаржаться». Ми знаємо про це, більш того, у нас є проєкти, які були виготовлені, проєктно-кошторисні документації, навіть були оголошені тендери, але зараз на це кошти не йдуть. На жаль, поки так. Все на ЗСУ, — сказав Олександр Сєнкевич.

Дитячий майданчик за адресою вулиця Райдужна, 43, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Що будувати нові ігрові майданчики під час повномасштабного вторгнення недоцільно каже й директор підприємства Ігор Головатий. Адже, додав він, на ці роботи потрібні значні кошти. Тому наразі підприємство займається лише утриманням та поточним ремонтом майданчиків.

— Знову ж таки, неодноразово підкреслював й міський голова, станом на сьогодні, коли в країні триває війна, напевно не коректно вести мову про будівництво нових ігрових комплексів, тому що це дуже значні кошти. Воно начебто ігрове, але це не іграшки, якщо переводити це в кошти. Тому нових не будуємо, але приводимо до ладу ті майданчики, що є, – сказав Ігор Головатий.

Дитячий майданчик за адресою вулиця Райдужна, 43, серпень 2024 року, фото «НикВести» Дитячий майданчик за адресою вулиця Райдужна, 43, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Для цього співробітники комунального підприємства «ДЄЗ «Пілот» самостійно виготовляють елементи конструкцій дитячих майданчиків, які потребують заміни, пояснив директор. Ці елементи виготовляються як з дерева, так і з заліза.

— Зараз ми хоча б можемо виготовляти частини ігрових елементів. Це не те, що ми виготовляємо самостійно гойдалки, але вона складається з багатьох елементів. І багато що з цих елементів ми можемо виготовити самостійно, можемо відновити. Нове поставити – це, звісно, класно, але це дорого. Якщо можна якісно відновити якусь деталь чи частину, то ми це робимо, – сказав Ігор Головатий.

Співробітники КП «ДЄЗ «Пілот» виготовляють елементи конструкцій дитячих майданчиків, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Співробітники КП «ДЄЗ «Пілот» виготовляють елементи конструкцій дитячих майданчиків, серпень 2024 року, фото «НикВести» Співробітники КП «ДЄЗ «Пілот» виготовляють елементи конструкцій дитячих майданчиків, серпень 2024 року, фото «НикВести» Співробітники КП «ДЄЗ «Пілот» виготовляють елементи конструкцій дитячих майданчиків, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Якими мають бути сучасні майданчики?

Вимоги до того, якими мають бути дитячі майданчики, прописані в Державних будівельних нормах України (далі – ДБН). Там є окремий розділ «Благоустрій прибудинкових територій», один з пунктів якого й розповідає, якими мають бути дитячі майданчики.

Для початку, відповідно до ДБН, майданчики повинні будуватися за віковими інтересами. Тобто це мають бути або окремі майданчики для дітей різного віку або комплексні ігрові майданчики з окремими віковими зонами. Оскільки не всі елементи є безпечні та доступні для користування дітей будь-якого віку, ці зони також повинні мати маркування за віком.

Дитячий майданчик по вулиці Набережній у центрі Миколаєва, серпень 2024 року, фото «НикВести»

До прикладу, через відсутність такого маркування у травні 2023 року п’ятирічний хлопчик впав з 1,5-метрової висоти та зламав стегно на дитячому майданчику у Львові. Тоді він ще не був офіційно відкритий, тож таблички з віковим обмеженням були лише у процесі виготовлення. До головної металевої гірки майданчика, де травмувалася дитина, пообіцяли встановити обмеження 8+ років.

Всі елементи на дитячих майданчиках мають відповідати нормативам Державним стандартам України і мати сертифікати якості. Вони можуть бути виготовлені з термодерева, дерева, пластика, металу, гуми. Несучі конструкції виготовляють зі сталі, стійкої до корозії. Майданчики встановлюють на піску або гумовій поверхні.

Дитячий майданчик по вулиці Набережній у центрі Миколаєва, серпень 2024 року, фото «НикВести»

На майданчиках для найменших дітей не дозволяється робити гострі кути та краї, обов'язково потрібно продумати про захист від падінь з висоти, а всі поверхні мають бути гладенькими та без прорізів, де, зокрема, може застрягти палець.

Майданчики повинні бути доступними для всіх дітей, включаючи тих, що мають обмежені можливості. Тому у загальний ігровий простір важливо інтегрувати елементи для дітей з інвалідністю.

Дитячий майданчик по вулиці Набережній у центрі Миколаєва, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Майданчики, відповідно до ДБН, також повинні мати освітлення – відповідне обладнання має розміщуватися на висоті не менше ніж 2,5 метри. До прикладу, наразі комунальне підприємство «ДЄЗ «Пілот» почало робити освітлення на тих майданчиках у Миколаєві, які цього потребують, повідомив директор Ігор Головатий.

— Майданчики мають виглядати сучасно, адже світ не стоїть на місці. Майже все змінилося. Це покриття – зараз є нормальні матеріали: заливається площа дитячого майданчика і викладається спеціальними гумовими плитами. Треба робити майданчики не травматичними. Це стосується не тільки підлоги, а й ергономіки самих елементів. Коли хтось раніше сходинки для гірки зварював, він перевіряв, щоб туди, наприклад, голова дитини не залізла чи ще щось. Зараз це все робиться. Тому в першу чергу це має бути безпека дітей, – вважає директор КП «Пілот» Ігор Головатий.

Дитячий майданчик по вулиці Набережній у центрі Миколаєва, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Які дитячі майданчики в інших містах України?

У травні 2024 року новий ігровий простір відкрили на території одного з київських скверів за адресою: вулиця Вадима Гетьмана, 1. Цей дитячий майданчик побудували за фінським проєктом у межах ініціативи «Joy of Play».

На майданчику розташовані ігрові зони для дітей різного віку з різноманітними гойдалками. Та унікальним його робить конструкція «Супер Куб» – гігантська башта з двома величезними гірками та достатнім простором для майже півсотні дітей одночасно. Наразі це єдиний подібний ігровий простір в Україні з ексклюзивним дизайном, виготовлений з натурального дерева.

Ігровий простір на території одного з київських скверів, фото: комунальне об'єднання «Київзеленбуд»

Ще один сучасний дитячий майданчик встановили біля новобудов в Ужгороді. Цей соціальний проєкт ще у 2020 році реалізувала компанія-забудовник IDM Group, дозвіл на оформлення тут прибудинкової території якій надала міська рада. На майданчику – три великі комплекси, різні гойдалки, канати та лавки. Будівельна компанія також зробила освітлення та встановила урни для сміття. Однак на фотографіях дитячого майданчику видно, що маркування вікових зон відсутнє.

Майданчик біля новобудов в Ужгороді, 2020 рік, фото: мер Ужгорода Богдан Андріїв Майданчик біля новобудов в Ужгороді, 2020 рік, фото: мер Ужгорода Богдан Андріїв Майданчик біля новобудов в Ужгороді, 2020 рік, фото: мер Ужгорода Богдан Андріїв

Цьогоріч також новий майданчик з'явився у хмельницькому парку імені Михайла Чекмана. Його зробили за розробленим ще у 2018 році за ескізом полеглого воїна Андрія Черніцького.

У центрі дитячого майданчика розташована конструкція у вигляді павука з декількома гірками різної висоти для дітей різного віку. Однак на фотографіях видно, що відповідне маркування цих гірок за віком відсутнє.

Варто зазначити, що у якості прикладів ми шукали позитивні приклади дитячих майданчиків у різних містах України, які б відповідали сучасним стандартам. Переважно такі дитячі майданчики з'являються завдяки міжнародним партнерам або інвесторам, які працюють над проєктами їх створення та фінансують роботи.

Дитячий майданчик у Корабельному районі, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Загалом під час повномасштабного вторгнення інші українські міста закуповують та встановлюють нові дитячі майданчики, про що свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro. Наприклад, у Києві збираються за 340 тисяч гривень закупити нове обладнання для дитячого майданчика: чотири гойдалки на ланцюгах, п’ять гойдалок-балансирів, два підвісних гнізда лелеки, чотири гойдалки на пружині, чотири лавки, чотири баскетбольних сітки, сітку для мініфутболу та чотири мішки для боксу.

Дитячий майданчик у Корабельному районі, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Ще за 300 тисяч гривень збирається придбати елементи для дитячого майданчика Шпанівська сільська рада на Рівненщині. В Дніпрі збираються побудувати за 200 тисяч гривень інклюзивний дитячий майданчик. А в місті Тараща на Київщині інклюзивний майданчик для дітей планують встановити за 187 тисяч гривень.

Один з найдорожчих за тендерами дитячих майданчиків планують побудувати у селі Чудей Чернівецької області – за 1,2 мільйона гривень. Там планують зробити гумове покриття, встановити п‘ять стандартних подвійних гойдалок, шість балансирів для двох, гойдалку для чотирьох, шість дитячих ігрових комплексів для дітей різних вікових груп.

Кіт, що відпочиває на дитячому майданчику за адресою вулиця Райдужна, 43, серпень 2024 року, фото «НикВести»

На сьогодні дитяча інфраструктура Миколаєва потребує оновлення: більшість ігрових майданчиків потрібно демонтувати або капітально відремонтувати. Одним з доказів цього є регулярні дописи миколаївців у Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» з приводу їх неналежного стану. Однак ремонт майданчиків, яким міська влада роками не приділяла увагу, потребує значних коштів, яких на сьогодні на ці потреби в бюджеті міста немає. Наразі відповідальне за ремонт майданчиків комунальне підприємство «Пілот» відновлює майданчики в межах поточного ремонту або лише виконує заміну окремих аварійних елементів. Тому до питання створення нової і якісної дитячої інфраструктури, ймовірно, можна буде повернутися лише після завершення повномасштабного вторгнення.

Бойченко Юлія, «НикВести»

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