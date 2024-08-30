Микола Олещук. Фото Повітряних сил Збройних сил України.

У п’ятницю, 30 серпня, президент звільнив з посади командувача Повітряних Сил ЗСУ, генерала Миколу Олещука.

Відповідний указ №600 Володимир Зеленський підписав сьогодні.

«Звільнити Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України», — йдеться в документі.

Яка причина звільнення Миколи Олещука з посади наразі невідомо.

В той же час в Генштабі повідомили, що тимчасово Повітряні Сили ЗСУ очолить генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

Микола Олещук був призначений командувачем Повітряних Сил 9 серпня 2021 року, змінивши на цій посаді Сергія Дроздова.

Скриншот указу президента

Нагадаємо, що 29 серпня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Україна втратила перший винищувач F-16.

У Пентагоні знають про втрату Україною першого винищувача F-16. Там зазначили, що Україна не просила допомоги у розслідуванні інциденту.

В день звільнення командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що вони з’ясовують причини катастрофи винищувача F-16 та загибель пілота Олексія Меся.