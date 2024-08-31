Зенітно-ракетний комплекс Patriot. Фото румунської служби «Радіо Свобода».

Міністерство національної оборони Румунії подало до парламенту законопроєкт, який передбачає передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це йдеться в публікації румунської служби «Радіо Свобода».

Пропонується поставити Україні румунську систему Patriot найсучаснішої конфігурації, яку країна від США. Румунія має отримати всього сім систем, із них чотири вже в країні, причому дві вже введені в експлуатацію.

Для юридичного оформлення такої передачі пропонується змінити закон від 2017 року, за яким Румунія купила у США сім комплексів Patriot на суму майже 4 мільярди доларів.

Там також вказано, що натомість Бухарест отримає нову систему ППО за кошти партнерів, водночас парламент має схвалити додаткові витрати на збори та комісії в розмірі приблизно 60 мільйонів доларів.

Розгляд документа почнеться на осінній сесії парламенту, яка стартує 2 вересня.

Нагадаємо, що у липні до України прибув третій зенітний ракетний комплекс Patriot з Німеччини.