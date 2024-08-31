Фото: Україна повернула з окупованої частини Херсонської області ще чотири родини. Фото: Getty Images

На підконтрольну територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернулися чотири родини із дітьми.

Про це у п’ятницю, 30 серпня повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, загалом родини виховують шістьох дітей. Це два хлопчики й чотири дівчинки, віком від 2 місяців до 16 років.

— Дорослим і малечі довелося пройти жахи російської окупації. Вони боялися вийти на вулицю, не могли знайти роботу без «російського» паспорта, отримували погрози про вилучення майна та позбавлення батьківських прав, не мали права вибору у школах та ставали учасниками безпідставних обшуків власних помешкань, — написав Олександр Прокудін.

За словами голови Херсонської ОВА, наразі родини вже в безпеці та отримують необхідну допомогу.

Поверненням дітей займався Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

20 серпня Олександр Прокудін повідомляв, що з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути ще шістьох дітей. Серед евакуйованих — двоє хлопчиків і чотири дівчинки віком від трьох до 12 років.

Нагадаємо, нещодавно з тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося евакуювати дві родини з дітьми.