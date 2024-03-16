43% населення планети страждає від неврологічних захворювань. Фото: Depositphotos/Andrew Lozovyi

Неврологічні захворювання — від мігрені до інсульту, хвороби Паркінсона та деменції — є основною причиною погіршення здоров’я людей в усьому світі.

Згідно з результатами дослідження, яке опублікували в журналі Lancet, у 2021 році від неврологічних розладів померло 11,1 мільйонів людей, пише «УП. Життя».

Вчені з Інституту показників та оцінки здоров’я, які вперше проаналізували розлади нейророзвитку, зокрема, аутизм й неврологічні розлади у дітей, з’ясували, що вони стали причиною втрати 80 мільйонів років здорового життя.

Дослідники також виявили, що упродовж останніх 30 років у світі зросла кількість людей, які живуть із неврологічними захворюваннями або помирають від них.

У 2021 році кількість пацієнтів із відповідними діагнозами зросла до 3,4 мільярди — це близько 43% населення планети.

Серед найпоширеніших неврологічних розладів у 2021 році вчені зафіксували головний біль (близько 2 мільярдів випадків) і мігрені (майже 1,1 мільярда випадків).

«Основною причиною смертності є інсульт», — сказав автор дослідження Джеймі Стейнметц.

Серед інших захворювань, які найчастіше призводять до смертності, науковці виділяють:

менінгіт;

епілепсію;

хворобу Альцгеймера;

черепно-мозкові травми у новонароджених;

неврологічні ускладнення у дітей, народжених до 37 тижнів вагітності;

пошкодження нервів, спричинені діабетом, аутизмом та раком нервової системи.

Поширення неврологічних недугів у світі дослідники пов’язують зі збільшенням чисельності людей на планеті, неправильним способом життя, а також впливом навколишнього середовища.

Науковці зазначили, що 80% смертності від неврологічних розладів припадає на країни з низьким і середнім рівнями доходу. Йдеться, зокрема, про країни західної та центральної частин Африки.

Дослідження підкреслило важливість профілактичних заходів для зниження ризику розвитку деяких неврологічних станів. Найголовнішим вчені називають зниження високого артеріального тиску.

За їхніми даними, профілактичні заходи можуть запобігти 84% захворювань, інвалідності та передчасної смерті від інсульту.

Раніше вчені виявили, що хвороба Альцгеймера здатна передаватися від людини до людини через рідкісні медичні захворювання.