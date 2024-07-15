Опитування Центру Разумкова показало, що українці розділені у поглядах щодо переговорів з Росією. Більшість не згодні з умовами Путіна.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 20 по 28 червня 2024 року на замовлення ZN.UA

Зазначається, що 44% українців вважають, що настав час для початку офіційних мирних переговорів України і Росії, водночас 35% переконані, що це не так.

Видання акцентує, що майже половина (49%) жителів центру України спокійно сприйме інформацію про початок офіційних переговорів із Росією. Найнижчий показник серед тих, хто готовий до переговорів, дав захід України — 35%.

«А тепер важливо зазначити, що все-таки не захід найбільше не хоче переговорів, а схід, який щодня атакують російськими КАБами. Тільки 33% жителів сходу України готові до переговорів, і майже стільки ж (34%) проти них. І практично стільки ж (32%) тих, хто не визначився», — пише видання.

Показовою видання називає цифра півдня України. 60% жителів півдня вважають, що час для офіційних переговорів із Росією настав, що майже на 16% перевищує середній показник по Україні.

Водночас більшість українців вважають, що не треба погоджуватися на виконання умов, висунутих Володимиром Путіним напередодні Саміту миру.

Зокрема, 83% опитаних не погоджуються на виведення українських військ із території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у їхніх адміністративних кордонах.

Також 84% опитаних проти того, щоб віддати ці області агресорові.

77% жителів України не можуть погодитися з тим, що всі західні санкції проти Росії мають бути скасовані.

А от стосовно того, що нейтральний позаблоковий без’ядерний статус України має бути зафіксований у Конституції України, думки розійшлися: 58% проти, 22% за.

Видання акцентує, що лише 9% жителів західної України допускають внесення таких змін до Конституції. Центр дав 25% згодних, схід — 23%. Найбільша згодні на подібних змін на півдні — 39% жителів цього регіону готові підтримати нейтралітет України. А якщо подивитися на цю цифру в розрізі віку, то до нейтралітету більше схиляються жителі півдня у віці 60+.

ZN.UA зазначає, що опитували людей, які репрезентують тилову частину України.

«Основна частина пасіонаріїв-добровольців або тих, хто вимушено до них приєднався, — на фронті. Вивчити думку армії, яка несе на собі весь тягар війни й має право якщо не вирішального, то найбільш значущого голосу щодо переговорів із Росією, нині неможливо. Тому вважати результати дослідження думкою всієї країни не можна. Це думка тилу», — пише ZN.UA.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський на сьогодні бачить лише одну модель перемовин з Володимиром Путіним — щоб це був тристоронній договір з посередниками, який задіювали щодо зернового коридору.

Раніше Президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 в Італії назвав вимоги російського лідера щодо припинення бойових дій «ультимативними меседжами, які не відрізняються від минулих вимог» РФ.

Як відомо, 14 червня Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна має заявити про відмову від вступу до НАТО та вивести війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

До цього в травні 2024 року Президент Росії Володимир Путін вкотре заговорив про переговори з Україною і сказав, що вони ніколи від них не відмовлялася. Він заявив, що Росія готова домовлятися на базі «стамбульських угод».