Відновлення енергооб'єктів в Україні. Фото: Getty Images

Бойові дії призвели до знеструмлення повністю або частково 495 населених пунктів у шести регіонах України. У Миколаївській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях були проблеми з енергопостачанням.

Про це 7 серпня повідомили в НЕК «Укренерго».

Зазначається, що вночі, під час повітряної тривоги, дією захисту відключалась магістральна повітряна лінія у південному регіоні. Знеструмлення споживачів не було. Лінія повернута в роботу дією автоматики.

Водночас у центральному регіоні дією захисту відключалась повітряна лінія обленерго. Через це знеструмлювались споживачі в низці районів Полтавської області. Через 40 хвилин енергоживлення всіх споживачів було відновлене.

Крім того, з технічних причин знеструмлювались споживачі у Чернігівській і Дніпропетровській областях.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати обʼєкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.

Міністр енергетики Герман Галущенко 25 липня заявив, що в Україні обмежується виробництво електроенергії на одному з великих генеруючих об’єктів. Там зафіксовані пошкодження магістральної електромережі.