Бойові дії призвели до знеструмлення повністю або частково 495 населених пунктів у шести регіонах України. У Миколаївській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях були проблеми з енергопостачанням.
Про це 7 серпня повідомили в НЕК «Укренерго».
Зазначається, що вночі, під час повітряної тривоги, дією захисту відключалась магістральна повітряна лінія у південному регіоні. Знеструмлення споживачів не було. Лінія повернута в роботу дією автоматики.
Водночас у центральному регіоні дією захисту відключалась повітряна лінія обленерго. Через це знеструмлювались споживачі в низці районів Полтавської області. Через 40 хвилин енергоживлення всіх споживачів було відновлене.
Крім того, з технічних причин знеструмлювались споживачі у Чернігівській і Дніпропетровській областях.
Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.
Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати обʼєкти в газовій генерації».
Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».
У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.
Міністр енергетики Герман Галущенко 25 липня заявив, що в Україні обмежується виробництво електроенергії на одному з великих генеруючих об’єктів. Там зафіксовані пошкодження магістральної електромережі.
|
Слухайте, ну це вже занадто. Про Руський маяк на Руській косіДмитро Удовицький
|
|
Миколаїв без бар‘єрів — поки лише словаЮрій Степанець
|
|
Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
|
Бойові дії призвели до знеструмлення повністю або частково 495 населених пунктів у шести регіонах України. У Миколаївській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях були проблеми з енергопостачанням.
Про це 7 серпня повідомили в НЕК «Укренерго».
Зазначається, що вночі, під час повітряної тривоги, дією захисту відключалась магістральна повітряна лінія у південному регіоні. Знеструмлення споживачів не було. Лінія повернута в роботу дією автоматики.
Водночас у центральному регіоні дією захисту відключалась повітряна лінія обленерго. Через це знеструмлювались споживачі в низці районів Полтавської області. Через 40 хвилин енергоживлення всіх споживачів було відновлене.
Крім того, з технічних причин знеструмлювались споживачі у Чернігівській і Дніпропетровській областях.
Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.
Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати обʼєкти в газовій генерації».
Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».
У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.
Міністр енергетики Герман Галущенко 25 липня заявив, що в Україні обмежується виробництво електроенергії на одному з великих генеруючих об’єктів. Там зафіксовані пошкодження магістральної електромережі.