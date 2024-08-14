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Двох жителів Снігурівщини на 6 років посадили до в’язниці за співпрацю з державою-агресором.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.

Вказується, що 45-річна жінка та 38-річний чоловік після окупації Снігурівки Миколаївської області почали добровільно співпрацювати з росіянами

У серпні 2022 року окупанти обвинувачена стала «начальником відділу освіти Херсонської області в Снігурівському районі», а чоловік очолив «відділ комунального майна ВЦА Снігурівського району».

«До обов’язків начальника відділу освіти входило належало створення умов для надання початкової, основної та середньої (повної) загальної освіти за основними загальноосвітніми програмами РФ. Начальник відділу комунального майна здійснював організацію роботи відділу комунального майна, займався підбором та навчанням кандидатів на посаду охоронців, проводив інвентаризацію комунального майна, яке поставлено на облік в незаконно створених об’єктах «адміністрації», — йдеться у повідомленні.

Жінку та чоловіка визнано винними у колабораційній діяльності (частина 5 статті 111-1 КК України). Їх засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також позбавлено права упродовж 10 років обіймати посади в органах влади.

Вироки ухвалено заочно. Засуджені відбуватимуть покарання з моменту їх затримання. Їх оголошені в розшук, поки вони переховуються на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, що Апеляційний суд залишив в силі вирок жительці Миколаївщини, засудженій до 6 років тюрми за колабораціонізм.