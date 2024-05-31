До України повернулися 75 військовополонених.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних — усі вони вже на рідній землі. Про всіх пам’ятаємо. Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну. Дякую команді, яка працює над обмінами!», — повідомив президент.
Нагадаємо, що станом на 30 травня 2024 року відомо про 31 українського журналіста, викраденого ворогом і утримуваного в полоні на території Російської Федерації.
Також нагадаємо, що у Миколаєві щотижня відбувається мітинг родичів та близьких полонених військових. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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До України повернулися 75 військовополонених.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних — усі вони вже на рідній землі. Про всіх пам’ятаємо. Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну. Дякую команді, яка працює над обмінами!», — повідомив президент.
Нагадаємо, що станом на 30 травня 2024 року відомо про 31 українського журналіста, викраденого ворогом і утримуваного в полоні на території Російської Федерації.
Також нагадаємо, що у Миколаєві щотижня відбувається мітинг родичів та близьких полонених військових. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових.