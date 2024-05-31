До України повернулися 75 військовополонених.

До України повернулися 75 військовополонених.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних — усі вони вже на рідній землі. Про всіх пам’ятаємо. Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну. Дякую команді, яка працює над обмінами!», — повідомив президент.

До України повернулися 75 військовополонених.

До України повернулися 75 військовополонених.

До України повернулися 75 військовополонених.

До України повернулися 75 військовополонених.

Нагадаємо, що станом на 30 травня 2024 року відомо про 31 українського журналіста, викраденого ворогом і утримуваного в полоні на території Російської Федерації.

Також нагадаємо, що у Миколаєві щотижня відбувається мітинг родичів та близьких полонених військових. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових.