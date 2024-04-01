Миколаїв, фото: Johnnie Zigger

В державній цифровій екосистемі управління відновленням DREAM міститься вже 98 проєктів з відбудови Миколаївської області. Їх загальна сума реалізації складає 6,77 мільярда гривень.

Такі дані опубліковані станом на 1 квітня опубліковані в цифровій системі DREAM, пишуть «НикВести».

Йдеться про проєкти з відбудови у Миколаєві, Очаківській громаді, Куцурубській громаді, Чорноморській громаді, Коблівській громаді, Нечаянській громаді, Снігурівській громаді, Широківській громаді, Воскресенській громаді, Березнегуватській громаді, Баштанській громаді, Новобузькій громаді, Новоодеській громаді, Вознесенській громаді та Мигиївській громаді.

Наразі, згідно даним системи, вже є 2,23 мільярда гривень з необхідних 6,77 мільярда гривень на реалізацію проєктів з відбудови регіону.

Скриншот з сайту державної цифрової екосистеми управління відновленням DREAM

Нещодавно, 20 березня, команда проєктного офісу DREAM презентувала громадам Миколаївської області цифрові інструменти, повідомили в Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Наразі 16 громад Миколаївщини вже мають власні профілі в DREAM. Загалом з екосистемою DREAM вже працюють 815 органів управління (громад, обласних адміністрацій, центральних органів виконавчої влади).

В проєктному офісі DREAM пояснили, що екосистема – це інструмент, який дозволяє громадам залучати інвестиції для відновлення зруйнованої інфраструктури, а інвесторам – прозоро відстежувати проходження своїх коштів і їх ефективне використання.

Нагадаємо, що уряд виділив Миколаївській області цього року 1,2 мільярда гривень на відновлення постраждалих за час війни обʼєктів регіону. Ці кошти вже погодив комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні 25 березня, повідомив «НикВести» народний депутат Олександр Пасічний. Серед обʼєктів – реконструкція шести ділянок водогону у Миколаєві, реставрація історичної будівлі Миколаївської гімназії №2, відбудова Баштанської багатопрофільної лікарні та відновлення зруйнованого корпусу Миколаївського ліцею №60 у Варварівці.

Відновлення Миколаївщини

Станом на лютий 2024 року відновлено понад 30% об'єктів інфраструктури Миколаївської області. Найбільше відновлено лікарень та мостів, а найменше — житлової сфери.

Торік Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області заключила договорів на відновлення та ремонт об’єктів на 7,8 мільярдів гривень. Це четверте місце по Україні за сумами проведених торгів.

Серед обʼєктів, що підлягають відновленню, міст у Вознесенську, який знаходиться на трасі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв». Його було зруйновано минулого року під час боїв з російськими військами за місто, повідомляли «НикВести».

Цьогоріч планують розпочати роботи з відновлення аеропорту «Миколаїв», який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.

До цього в Миколаївській області в рамках фонду ліквідації наслідків збройної агресії з державного бюджету виділили 789 мільйонів гривень на реконструкцію 16 пошкоджених обстрілами об’єктів. В ході перевірок Держаудитслужба знайшла ряд порушень в тендерних закупівлях по деяких з них.

Післявоєнна відбудова Миколаєва

Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.