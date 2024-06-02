У ДТЕК заявили, що скасовують екстрені відключення електроенергії на 2 червня в Києві, а також на Київщині, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині.

Там повернуться до стабілізаційних графіків — вони триватимуть з 18:00 до 24:00, заявили у компанії.

Там зазначили, що ситуація в енергосистемі залишається складною, а енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої масованої атаки росіян.

До цього «Укренерго» вводило відключення світла на 2 червня по всій Україні з 18:00 до 24:00. Остання атака на українську енергосистему відбулась у ніч проти 1 червня. Тоді російські військові завдали ударів по енергооб’єктах у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Зокрема, окупанти поцілили по двох гідроелектростанціях. З березня це вже шоста масована атака на українську енергосистему.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».