Миколаївська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти директорки приватного підприємства, яку звинувачують у незаконному зайнятті земельної ділянки.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

У 2022 році, не маючи дозволів від державних органів та місцевої влади, жінка зайняла ділянку площею 21,9 гектар, яка належить Мішково-Погорілівській сільраді. В результаті її дій держава зазнала збитків на понад 170 тисяч гривень.

За законом, жінці загрожує штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів або арешт до шести місяців.

Нагадаємо, підприємцю Кривоозеської громади, який самовільно зайняв земельну ділянку в охоронюваній зоні оголосили про підозру.

Раніше на миколаївця, який самовільно зайняв під будівництво частину берега на Намиві, наклали 850 гривень штрафу.