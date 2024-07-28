Миколаїв, червень 2024 року, фото: «НикВести»

На Миколаївщині у понеділок, 29 липня, графіки відключення електроенергії триватимуть з 16:00 до 23:00.

Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго».

Діятиме одна черга відключень:

16:00-18 год. (+деякий час на заживлення) - 2 черга;

18:00-20 год. (+деякий час на заживлення) - 3 черга;

20:00-22 год. (+деякий час на заживлення) - 5 черга;

22:00-23 год. (+деякий час на заживлення) - 1 черга.

Також завтра, 29 липня, співробітники обленерго будуть проводити планові ремонтні роботи у Миколаєві з 8 до 18 години за наступними адресами:

пр. Миру

вул. 1 Лінія

вул. Передова

вул. Південна

вул. Залізнична

пров. Такелажний

пров. Тимошенка

пров. Центральний

пров. Південний

вул. Чайковського

Нагадаємо, раніше «Укренерго» скасувало заміри споживання електроенергії по всій країні.