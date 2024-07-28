На Миколаївщині у понеділок, 29 липня, графіки відключення електроенергії триватимуть з 16:00 до 23:00.
Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго».
Діятиме одна черга відключень:
Також завтра, 29 липня, співробітники обленерго будуть проводити планові ремонтні роботи у Миколаєві з 8 до 18 години за наступними адресами:
Нагадаємо, раніше «Укренерго» скасувало заміри споживання електроенергії по всій країні.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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На Миколаївщині у понеділок, 29 липня, графіки відключення електроенергії триватимуть з 16:00 до 23:00.
Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго».
Діятиме одна черга відключень:
Також завтра, 29 липня, співробітники обленерго будуть проводити планові ремонтні роботи у Миколаєві з 8 до 18 години за наступними адресами:
Нагадаємо, раніше «Укренерго» скасувало заміри споживання електроенергії по всій країні.