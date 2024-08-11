КП «Миколаївелектротранс»

Суд закрив провадження у справі КП «Миколаївелектротранс», яке підписало угоду про закупівлю 20 тролейбусів у білоруської компанії «Белкомунмаш» вартістю майже 167 мільйонів гривень.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, договір розірваний через те, що тролейбуси, які підлягали поставці, виготовлялись зі складових частин виробництва «Белкомунмаш», до якої застосовано санкції.

«Зважаючи на припинення торговельних відносин з республікою Білорусь, що підтримує країну-агресора, умови договору не виконувались із 2022 року», — йдеться в повідомленні.

Натомість, комунальне підприємство під гарантію Миколаївської міськради постійно сплачувало кредит ЄБРР за користування коштами, отриманими для фінансування спірного правочину.

Повідомляється, що розірвання договору та повернення ТОВ «БКМ-Україна» отриманого авансу дало можливість комунальному підприємству укласти новий договір про придбання 31 нового тролейбусу українського виробництва, які відповідають міжнародним стандартам якості.

При цьому українські тролейбуси мають запас автономного ходу 20 кілометрів, що є особливо актуальним в умовах напруженої ситуації з електропостачанням у Миколаєві.

В Офісі генпрокурора нагадали, що за понад 2 роки війни 38 одиниць комунального автопарку обласного центру зруйновані чи пошкоджені обстрілами з боку РФ. Через військову агресію значною частиною населення Миколаєва є люди похилого віку, які через різні обставини не покинули рідного міста та продовжують активно користуватися комунальним транспортом у повсякденному житті, а також переселенці з сусідніх регіонів.

Нагадаємо, про плани закупити новий транспорт з автономним ходом мер Миколаєва повідомив у грудні 2023 року.

На самому підприємстві також переробили тролейбус з транспортного засобу, пошкодженого обстрілами. Замість звичайного відновлення, компанія обрала модернізацію, зробивши транспорт з автономним ходом. Оновлений тролейбус здатний на рух до 20 кілометрів і оснащений системою кондиціонування.

Як відомо, за час воєнних дій збитки підприємства «Миколаївелектротранс» склали 141 мільйон гривень, з яких 46 мільйонів — технічні.