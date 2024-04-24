Миколаївські гітаристи. Фото: ОВА

98 учасників з усієї України змагалися за перемогу в різних жанрових номінаціях на Міжнародному фестивалі-конкурсі «Зірковий грамофон талантів 2024», який проходив у Львові.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

Зазначається, у номінації інструментального жанру виступив зразковий художній колектив ансамблю гітаристів «Great sound» з Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району Миколаєва.

Два виступи ансамблю «Great sound» підкорили журі, що й призвело до їх тріумфального здобуття першого місця.

Керівник ансамблю «Great sound» — Олександра Воловіна.

Нагадаємо, спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.

Дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проекту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.

Крім того, Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.

Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.

Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.

У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.