Опитування показало, що українці мають різні прогнози стосовно тривалості війни. 57% думають, що конфлікт триватиме ще довго, а 14% сподіваються на його завершення протягом 6-12 місяців.

Як свідчить опитування Національного Демократичного Інституту та Київського міжнародного інституту соціології, проведене у травні, 18% українців вірять, що протистояння розтягнеться ще на рік-два, а 17% переконані, що бойові дії триватимуть від 2 до 5 років.

За даними дослідження, приблизно кожен 13-й українець має песимістичний прогноз, та вважає, що війна триватиме понад 5 років. Понад третина опитаних не змогли відповісти на це питання.

Інфографіка НДІ

Порівняно з попередніми опитуваннями, у травні 2024 року у швидке закінчення війни (від 3 до 6 місяців) вірила найменша кількість українців (5% порівняно з 17% у травні 2022 і 22% у січні 2023 року).

Кількість тих, хто думає, що війна закінчиться за 3 місяці у травні 2024 була в межах похибки.

Інфографіка НДІ

Дослідження тривало 8-25 травня. Методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової генерації мобільних номерів опитали 2 508 дорослих мешканців України. До вибірки не включали тимчасово окуповані території станом на 23 лютого 2022 року (Крим, окуповані райони Донецької та Луганської областей).

Респонденти, які проживають на територіях, які були окуповані після 24 лютого 2022 року були опитані за умови, що вони відчували себе в достатній безпеці, щоб відповідати на запитання. Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, також дані дослідження свідчать, що Збройним силам України продовжують мати високу довіру серед громадян та посідають перше місце у відповідному рейтингу. Їм довіряють ледь не всі жителі країни.

Опитування миколаївців у 2024 році

Аналітичне опитування у 2024 році показало: 18% миколаївців не знають, чи будуть виїжджати з міста у разі повторного наступу РФ на південь, а 43% миколаївців вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку.

Також рейтинг схвалення діяльності Миколаївської обласної військової адміністрації знизився з 73% у 2023 році до 48% у 2024 році. А діяльність Миколаївського міського голови схвалюють 36% місцевих.

Після цього міський голова Олександр Сєнкевич відреагував на результати щорічного муніципального дослідження. Він заявив про відповідальність медіа за формування негативних «настроїв» серед населення.

65% миколаївців відповіли, що зацікавлені в інформації щодо того, скільки коштів отримала місцева влада на реконструкцію та як вони були витрачені. Водночас якість наданих послуг містяни оцінили середньо: стан медицини, захисних укриттів, роботи поліції, лікарень та навчальних закладів.

Ще майже половина миколаївців вважає, що економічне становище в Україні погіршиться в найближчі 12 місяців.