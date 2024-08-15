Двох деситів підозрюють у перевезенні з Нідерландів до України кокаїну під виглядом засобу для прання.

Його вартість складала понад 2,3 мільйона гривень, повідомили у поліції Одеської області.

Фото: поліція Одеської області Фото: поліція Одеської області Фото: поліція Одеської області

Там кажуть, що одесити причетні до міжнародного наркотрафіку: чоловік придбав у Нідерландах кілограм наркотиків, а його знайома долучилася як кур’єр. Жінка забрала пакунок і доставила його в Україну на власному авто. Аби пройти митний контроль, вона заховала товар у коробки з-під порошку для прання.

Їм повідомили про підозру за частиною 3 статті 305 Кримінального кодексу України – контрабанда наркотичного засобу. Чоловіку та жінці загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна. Наразі чоловік перебуває під вартою, жінка — під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, правоохоронці вилучили у 27-річного мешканця Миколаєва понад три кілограми наркотиків.