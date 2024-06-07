Розмінування Миколаївщини. Фото: ДСНС

На Миколаївщині за допомогою машин механізованого розмінування вже розміновано 174,8 гектарів земель.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївщини.

Рятувальники зазначають, що на території нашої області наразі працюють 5 машин механізованого розмінування в складі 4 відділень — це 15 саперів з Миколаївщини та 9 — із Запоріжжя.

Начальник відділення механізованого розмінування Павло Бондаренко розповідає, що машина MV-4, якої керують оператори його відділення, протягом дня може пройти 0,5 гектарів і проробити землю глибиною до 30 сантиметрів. Вона очищує заміновані ділянки, а сапери вже після цього перевіряють ґрунт металошукачами. Після проведеної командної роботи ця територія вже є безпечною.

Розмінування Миколаївщини. Фото: ДСНС Розмінування Миколаївщини. Фото: ДСНС Розмінування Миколаївщини. Фото: ДСНС

Як змінилась ситуація з розмінуванням області за рік, які показники та темпи має регіон зараз — читайте у матеріалі «НикВести».