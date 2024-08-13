Протягом минулої ночі Російська Федерація випустила по України дві балістичні ракети та 38 ударних безпілотників. Українським захисникам вдалось збити 30 «Шахедів», 10 з них на Миколаївщині.
Про це повідомили Повітряні Сили Збройних Сил України.
Повідомляється, що ворог атакував 2-ма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області та 38-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф.
В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.
Як повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація, над регіоном вночі збили 10 безпілотників. Внаслідок падіння уламків одного з них в Первомайському районі зруйновано дерев'яну господарчу будівлю. Постраждалих немає. Загалом, на території області обстрілів не зафіксовано.
Як повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, вночі армія Росії нанесла ракетно-авіаційний удар по об'єктам інфраструктури міста Суми. На місці працюють всі необхідні служби. Проводять аварійно-відновлювальні роботи. Наслідки атаки уточнюють.
Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський підтвердив проведення операції в Курській області. За його словами це було необхідно для забезпечення безпеки прикордонних районів від російських військових.
Протягом минулої ночі Російська Федерація випустила по України дві балістичні ракети та 38 ударних безпілотників. Українським захисникам вдалось збити 30 «Шахедів», 10 з них на Миколаївщині.
Про це повідомили Повітряні Сили Збройних Сил України.
Повідомляється, що ворог атакував 2-ма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області та 38-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф.
В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.
Як повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація, над регіоном вночі збили 10 безпілотників. Внаслідок падіння уламків одного з них в Первомайському районі зруйновано дерев'яну господарчу будівлю. Постраждалих немає. Загалом, на території області обстрілів не зафіксовано.
Як повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, вночі армія Росії нанесла ракетно-авіаційний удар по об'єктам інфраструктури міста Суми. На місці працюють всі необхідні служби. Проводять аварійно-відновлювальні роботи. Наслідки атаки уточнюють.
Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський підтвердив проведення операції в Курській області. За його словами це було необхідно для забезпечення безпеки прикордонних районів від російських військових.