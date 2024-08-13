Робота Протиповітряної оборони, фото REUTERS/Іван Антипенко

Протягом минулої ночі Російська Федерація випустила по України дві балістичні ракети та 38 ударних безпілотників. Українським захисникам вдалось збити 30 «Шахедів», 10 з них на Миколаївщині.

Про це повідомили Повітряні Сили Збройних Сил України.

Повідомляється, що ворог атакував 2-ма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області та 38-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Як повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація, над регіоном вночі збили 10 безпілотників. Внаслідок падіння уламків одного з них в Первомайському районі зруйновано дерев'яну господарчу будівлю. Постраждалих немає. Загалом, на території області обстрілів не зафіксовано.

Як повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, вночі армія Росії нанесла ракетно-авіаційний удар по об'єктам інфраструктури міста Суми. На місці працюють всі необхідні служби. Проводять аварійно-відновлювальні роботи. Наслідки атаки уточнюють.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський підтвердив проведення операції в Курській області. За його словами це було необхідно для забезпечення безпеки прикордонних районів від російських військових.