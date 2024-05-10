Святкування біля Баштанського будинку культури

Вислів «Пофіг танки – ми з Баштанки» прославив однойменне місто на Миколаївщині. Багатьом відома історія про те, як у березні 2022 року місцеві мешканці зупинили колону ворожої бронетехніки і не дали росіянам окупувати місто.

Після цього росіяни вирішили помститися за свою поразку та нещадно обстрілювали баштанців. Тоді постраждало багато помешкань місцевих жителів та будівель. Під час обстрілів зазнав руйнувань і місцевий будинок культури.

Однак баштанців це не зламало і вони почали поступово відбудовувати місто. Відновили і будинок культури, який став і волонтерським центом, і центом відпочинку та розвитку.

Про те, як відбувався процес відбудови — читайте у матеріалі «НикВести».

Росіяни стріляли по місту з усього, що мали

Після битви за місто, Баштанку щодня обстрілювали градами, смерчами та іншою зброєю. Один з найпотужніших ворожих ударів по Баштанці стався 13 березня 2022 року, коли ворожий літак скинув шість 250-кілограмових фугасних бомб. Після масових обстрілів у місті були пошкоджені адмінбудівлі, аптеки, зруйновані більше ста житлових будинків, з яких 21 не підлягав відновленню.

Центр Баштанки, 1 березня 2022 року Центр Баштанки, 1 березня 2022 року

З 6 на 7 червня 2022 року по місту прилетіло близько 5 ракет. Тоді сильно постраждав місцевий будинок культури: було знесено покрівлю, вибито вікна, двері, пошкоджено стіни та стелю.

Наслідки авіаудару в Баштанці

Стан будинку культури після російських обстрілів

Стан будинку культури після російських обстрілів

Після цього місцеві мешканці власними силами змогли трохи відновити покрівлю, яку повторно знесло від вибуху у липні 2022 року.

«Найважче було 7 червня 2022 року. Прилетіло в адміністрацію і хвилею було підірвано дах. Вилетіли всі вікна та двері. Підвісна стеля була зруйнована, всі профілі поламані. Видовище було жахливим. Прилетіло тоді в адміністрацію, на стадіон. Ми почали все прибирати, а потім ще 5 липня прилетіло у міську раду. Будинок культури буквально поруч, тому знову постраждала покрівля. Знову все перекривали, латали. Наш колектив весь працював без вихідних, без відпусток. Ми все відновлювати та ремонтували власними силами. Також приходили волонтери та небайдужі люди», — розповідає директорка будинку культури Ольга Крамаренко.

Стан будинку культури після російських обстрілів

Стан будинку культури після обстрілів

З допомогою благодійників будинок культури знову запрацював

До відновлення Баштанського будинку культури долучилися і благодійники. Міжнародні партнери з USAID DOBRE допомогли придбати необхідні матеріали, металочерепицю та склопакети. А вже громада профінансувала роботи.

«У нас вже є нова покрівля. Вже облаштували і підвісну стелю. Відновили двері», — додає Ольга Крамаренко.

Ремонту будинку культури

Ремонту будинку культури

Ремонту будинку культури

Відремонтовані приміщення у будинку культури

Відремонтовані приміщення у будинку культури

З кінця 2022 року заклад почав працювати та приймати відвідувачів. Крім вокальних та театральних гуртів, люди могли позайматися і пілатесом та фітнесом, а також отримати волонтерську допомогу від UNICEF.

«У нас трішки кадровий голод. А загалом працює у нас 17 колективів. В нашому будинку культури 6 народних і 1 зразковий колектив. Є танцювальні, театральні, вокальні колективи. Є Всі жанри, окрім цирку. Є студія образотворчого мистецтва дитяча, народні студія дорослих майстрів. Є також духовий оркестр, однак керівник зараз захищає нашу країну. Ми проводимо різноманітні заходи. Є клуб «Молоді душею» — це для людей поважного віку. Його відвідують до 60 людей. Також ВПО ходять до нас, діти приходять у різні колективи. Ми приймаємо участь у обласних та всеукраїнських конкурсах. 11 років наш заклад тримає перше місце по Миколаївській області в рейтингу участі у заходах», — розповідає вона.

Робота гуртків у Баштанському будинку культури Робота гуртків у Баштанському будинку культури

Роблота гуртків у будинку культури Роблота гуртків у будинку культури

Також до будинку культури приходять волонтери, які плетуть сітки та допомагають збирати кошти для ЗСУ.

«Давно робимо сітки. У 2022 році у нас були речі для переселенців та постраждалих, адже у нас є люди, які взагалі залишилися без житла, а також переселенці. Також колектив закладу допомагав розвантажувати гуманітарну допомогу, фасував, роздавав населенню. Також ми і свічки робили, пекли пиріжки, відправляли на фронт нашим землякам. Зараз плетемо сітки», — говорить директорка закладу.

Волонтери плетуть сітки у будинку культури Баштанки Волонтери плетуть сітки у будинку культури Баштанки

Підвал будинку культури — не просто укриття, а творча майстерня та простір для молоді

Гуртки у будинку культури відвідують близько 300 учасників різного віку. Однак, як розповідає начальниця відділу розвитку і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Ірина Ботезат, місцева молодь слабо залучена, їм не вистачає простору для дозвілля. Тому у місті вирішили облаштувати для їхніх потреб підвал.

Ірина Ботезат

Будинок культури має підвальне приміщення, яке хотіли відремонтувати та використовувати як найпростіше укриття. Будівельні матеріали надав Фонд «Партнерство за сильну Україну». Але під час ремонту плани трохи змінилися та маштабувалися, говорить Ірина Ботезат.

«Спочатку робили його як найпростіше укриття. А потім пішли в азарт, побачили, що це ще й додатковий творчий простір», — додає вона.

Крім благодійної допомоги залучили гроші з місцевого бюджету, щоб зробити підвал комфортним та багатофункціональним. Наразі вже проведено тендер на 445 тисяч 387 гривень для завершення всіх будівельних робіт. Підрядник має здати об’єкт до 12 травня. Далі приміщення облаштовуватимуть меблями та всім необхідним.

«Ми хочемо, щоб це було не просто найпростіше укриття, а й додатковий простір для молоді, діток. Там будуть дитячі меблі, ігри настільні. Щоб там люди могли провести час граючись з дітками», — розповідає Ірина Ботезат.

Ремонт у підвалі будинку культури

Ремонт у підвалі будинку культури

Підвал розрахований на близько 300 людей. Він має велику залу, три кімнати та коридор. Зайти в укриття містяни зможуть з двох входів — один з будівлі, а інший — з двору. У приміщеннях вмонтовано вентиляцію. Також входи облаштовані пандусами для зручності відвідувачів з особливими потребами. Як розповідає начальниця відділу розвитку і туризму, на сесії громада планує виділити кошти ще й на облаштування опалення. Крім того, до ремонту хочуть долучити і місцеву молодь, яка розмалює стіни підвалу.

«Йде літо і нашій молоді та дітям немає де збиратися. А тут вони знайдуть чим займатися. Я хочу, щоб молодь сама долучилася до процесу. Я гадаю, якщо вони самі докладуть зусиль у підвалі, то будуть його цінувати більше. Коли вони його розмалюють так, як бачать», — говорить вона.

Ремонтні роботи у будинку культури

Також у великій залі підвалу хочуть облаштувати залу з гумовим покриттям для занять фітнесом, але для цього необхідно знайти благодійні кошти.

«Там ще є великий зал. Місцевий бюджет не може нам виділити кошти. Але, якщо ми напишемо проєкт, то можемо створити якийсь зал для фітнесу, щоб це було безкоштовно та доступно», — додає Ірина Ботезат.

Загалом з 2022 року в Миколаївській області пошкоджено 211 закладів культури, пам’яток архітектури та культових споруд, 23 обʼєкти знищено повністю. Станом на квітень 2024 року 40% пошкоджених закладів культури відновили. Баштанський будинок культури пережив важкі часи обстрілів але вистояв та відкрив двері для відвідувачів. Він став важливим центром громадського життя, де проводяться різноманітні культурні, освітні та дозвіллєві заходи.

Альона Коханчук, «НикВести»