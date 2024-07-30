Компанія AB InBev Efes Ukraine, частиною якої є Чернігівська та Миколаївська броварні, посіла 27 місце у рейтингу «Найкращі роботодавці України 2024» за версією журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» і порталу Delo.ua.

Щорічно діловий портал Delo.ua проводить ретельну оцінку роботодавців на основі висновків експертного журі та голосування серед читачів. В рамках рейтингу визначаються ТОП-50 компаній-роботодавців, а також оголошуються переможці спеціальних номінацій.

Фото: пресслужба компанії AB InBev Efes Ukraine Фото: пресслужба компанії AB InBev Efes Ukraine Фото: пресслужба компанії AB InBev Efes Ukraine

Визнання у рейтингу кращих роботодавців України підтверджує, що для AB InBev Efes Ukraine люди – основна цінність.

«Для наших співробітників ми пропонуємо конкурентоспроможну зарплату та премії. Медичне страхування, страхування життя також є частиною нашого соцпакету, але, звісно ж, це далеко не всі переваги працевлаштування в AB InBev Efes Ukraine. Компанія інвестує в розвиток команди через внутрішню академію, тренінги та спеціальні програми навчання», – коментує Мар’яна Кошарновська, старша менеджерка з персоналу.

Нагородження відбулось 17 липня на HR Wisdom Summit, де старший менеджер з персоналу Мар'яна Кошарновська розповіла про декілька ініціатив компанії, що стосуються підтримки колег в процесі релокації та відшкодування за пошкоджене житло. Більш детально про соціальний пакет компанії та ініціативи з підтримки колег можна почитати у весняному інтерв’ю виданню Forbes.

Компанія бере участь у соціальних проєктах та підтримує волонтерські ініціативи, за що була визнана одним із переможців у номінації «Співпраця бізнесу та благодійного фонду» в Конкурсі соціальних ініціатив «Відповідальна країна 2.0» за версією видання MMR.

З липня 2023 в компанії діє внутрішня програма реінтеграції. В рамках програми працівники отримують психологічну підтримку та можливість працювати 75% робочого часу при повній оплаті протягом перших двох місяців після демобілізації, а також численні пільги, серед яких: покращена програма медичного страхування, додатковий курс масажів та консультації невролога, а також компенсація курсів у реабілітаційних центрах.

Тож не дивно, що впродовж 2024 року стабільні соціальні гарантії та страхування компанії отримали визнання у номінації Відповідальний роботодавець за версією проєкту Обозреватель, а наша підтримка молодих талантів була відзначена щорічним рейтингом ТОП-25 роботодавців України за версією Stud-point.

В AB InBev Efes Ukraine ми виробляємо всесвітньо відомі бренди. Ми мріємо про майбутнє, наповнене радісними моментами. Майбутнє, яке підтримує наших людей, наші громади та нашу планету. Ми мріємо створювати інклюзивні команди з людей, які мають різний досвід, навички та походження. Команди, які навчаються, ростуть та адаптуються до нових викликів. Ми мріємо бути компанією, де кожен та кожна може реалізувати свій потенціал і відчувати себе частиною великої команди.