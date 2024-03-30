Власна торгова марка компанії «ПАЕК» «СМАКОТА» в цьому році запропонує українському та іноземному ринку широкий асортимент плодоовочевої продукції.

Згідно затвердженого плану виробництва, господарством по вирощуванню овочів запланована висадка 14 культур. Серед них рання капуста, кабачок, цибуля озима, цукрова кукурудза, ранній буряк, морква та картопля, кавун, томати, перець салатний, баклажани, цибуля яра, морква пізня, буряк пізній.

В теплицях вже підготовлена на висадку розсаду ранньої капусти та кукурудзи. Догляд за розсадою салатного перцю та баклажанів продовжується. Ще одне з господарств вирощує розсаду кавунів.

«Структура посіву насіння овочів та висадки розсади побудована таким чином, щоб мати можливість отримати як ранні врожаї, так і більш пізні. Це в свою чергу дозволить забезпечити реалізацію свіжої, якісної овочевої продукції протягом року», – додали в компанії.

Передзамовлення на плодоовочеву продукцію можна зробити за телефоном +38073 026 12 62, або по пошті ovochi.paek@gmail.com — Анна Котляр, директор з комерційних питань.