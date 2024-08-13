Двопартійна делегація із США під час офіційного візиту до Києва висловила підтримку діям Сил оборони України в Курській області. Сенатор Річард Блументаль відзначив історичний прорив, а Ліндсі Грем закликав до підтримки українських сил.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
«Сьогоднішній день — це день надії, більшої надії, ніж я бачив під час усіх моїх поїздок сюди. Прорив у напрямку Курська — історичний. Це сейсмічний прорив. Це хороша, велика новина, яка обіцяє ще більше потенційних проривів. Але головна новина в тому, що Україна в Росії. Вона переносить боротьбу на територію Росії», — зазначив сенатора від Демократичної партії Річард Блументаль.
Він переконаний, що такі дії ЗСУ змусять Росію перекинути на Курщину війська з інших місць фронту.
Своєю чергою сенатор-республіканець Ліндсі Грем також похвалив українські сили за операцію у Курській області.
«Що я думаю про Курськ? Сміливо, блискуче, красиво. Так тримати! Путін почав це, надеріть йому зад», — сказав він.
Повідомляється, що обидва сенатори закликали адміністрацію Джо Байдена зняти обмеження щодо використання наданої Україні американської зброї.
«Дозвольте цим людям воювати. Дайте їм зброю, необхідну для перемоги у війні, яку вони не можуть собі дозволити програти. Що стосується F-16, все це дуже довго, вони вже в Україні, так дайте можливість їх використовувати. Давайте тренувати українських пілотів», — зазначив Ліндсі Грем.
Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський вперше підтвердив проведення ЗСУ наступальної операції в Курській області Росії.
Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові нібито спробували прорвати кордон і закріпитися в Суджанському та Кореневському районах Курської області.
Згідно з інформацією Міністерства оборони РФ, приблизно 300 українських військових на 11 танках і 20 бронемашинах нібито здійснили спробу прориву.
Згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.
Російські воєнкори повідомляють, що українські сили вже зайняли кілька населених пунктів у Курській області, а місто Суджа фактично евакуйоване.
Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: «У нас немає представників у цьому районі».
У понеділок, 12 серпня, Губернатор Курської області Олексій Смірнов, доповів Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів регіону «перебувають під контролем противника».
Двопартійна делегація із США під час офіційного візиту до Києва висловила підтримку діям Сил оборони України в Курській області. Сенатор Річард Блументаль відзначив історичний прорив, а Ліндсі Грем закликав до підтримки українських сил.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
«Сьогоднішній день — це день надії, більшої надії, ніж я бачив під час усіх моїх поїздок сюди. Прорив у напрямку Курська — історичний. Це сейсмічний прорив. Це хороша, велика новина, яка обіцяє ще більше потенційних проривів. Але головна новина в тому, що Україна в Росії. Вона переносить боротьбу на територію Росії», — зазначив сенатора від Демократичної партії Річард Блументаль.
Він переконаний, що такі дії ЗСУ змусять Росію перекинути на Курщину війська з інших місць фронту.
Своєю чергою сенатор-республіканець Ліндсі Грем також похвалив українські сили за операцію у Курській області.
«Що я думаю про Курськ? Сміливо, блискуче, красиво. Так тримати! Путін почав це, надеріть йому зад», — сказав він.
Повідомляється, що обидва сенатори закликали адміністрацію Джо Байдена зняти обмеження щодо використання наданої Україні американської зброї.
«Дозвольте цим людям воювати. Дайте їм зброю, необхідну для перемоги у війні, яку вони не можуть собі дозволити програти. Що стосується F-16, все це дуже довго, вони вже в Україні, так дайте можливість їх використовувати. Давайте тренувати українських пілотів», — зазначив Ліндсі Грем.
Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський вперше підтвердив проведення ЗСУ наступальної операції в Курській області Росії.
Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові нібито спробували прорвати кордон і закріпитися в Суджанському та Кореневському районах Курської області.
Згідно з інформацією Міністерства оборони РФ, приблизно 300 українських військових на 11 танках і 20 бронемашинах нібито здійснили спробу прориву.
Згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.
Російські воєнкори повідомляють, що українські сили вже зайняли кілька населених пунктів у Курській області, а місто Суджа фактично евакуйоване.
Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: «У нас немає представників у цьому районі».
У понеділок, 12 серпня, Губернатор Курської області Олексій Смірнов, доповів Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів регіону «перебувають під контролем противника».