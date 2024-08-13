Сенатори США Ліндсі Грем і Річард Блюменталь на зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, Київ, 12 серпня 2024 року / Офіс Президента України

Двопартійна делегація із США під час офіційного візиту до Києва висловила підтримку діям Сил оборони України в Курській області. Сенатор Річард Блументаль відзначив історичний прорив, а Ліндсі Грем закликав до підтримки українських сил.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Сьогоднішній день — це день надії, більшої надії, ніж я бачив під час усіх моїх поїздок сюди. Прорив у напрямку Курська — історичний. Це сейсмічний прорив. Це хороша, велика новина, яка обіцяє ще більше потенційних проривів. Але головна новина в тому, що Україна в Росії. Вона переносить боротьбу на територію Росії», — зазначив сенатора від Демократичної партії Річард Блументаль.

Він переконаний, що такі дії ЗСУ змусять Росію перекинути на Курщину війська з інших місць фронту.

Своєю чергою сенатор-республіканець Ліндсі Грем також похвалив українські сили за операцію у Курській області.

«Що я думаю про Курськ? Сміливо, блискуче, красиво. Так тримати! Путін почав це, надеріть йому зад», — сказав він.

Повідомляється, що обидва сенатори закликали адміністрацію Джо Байдена зняти обмеження щодо використання наданої Україні американської зброї.

«Дозвольте цим людям воювати. Дайте їм зброю, необхідну для перемоги у війні, яку вони не можуть собі дозволити програти. Що стосується F-16, все це дуже довго, вони вже в Україні, так дайте можливість їх використовувати. Давайте тренувати українських пілотів», — зазначив Ліндсі Грем.

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський вперше підтвердив проведення ЗСУ наступальної операції в Курській області Росії.

Що відбувається у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові нібито спробували прорвати кордон і закріпитися в Суджанському та Кореневському районах Курської області.

Згідно з інформацією Міністерства оборони РФ, приблизно 300 українських військових на 11 танках і 20 бронемашинах нібито здійснили спробу прориву.

Згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Російські воєнкори повідомляють, що українські сили вже зайняли кілька населених пунктів у Курській області, а місто Суджа фактично евакуйоване.

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: «У нас немає представників у цьому районі».

У понеділок, 12 серпня, Губернатор Курської області Олексій Смірнов, доповів Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів регіону «перебувають під контролем противника».