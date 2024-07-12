Археологи з'ясували призначення давньої підземної споруди в Острозі / Фото: Укрінформ

В місті Острог Рівненської області археологи визначили, для чого використовували давню підземну споруду. Її виявили під час археологічної експедиції охоронної археологічної служби України.

Також експерти змогли визначити вік інших артефактів, повідомляє Укрінформ.

Керівник експедиції Інституту археології НАН України Павло Нечитайло розповів, що в результаті розкопок знайшли фрагмент валу Острога. Його створили в XI столітті, а всередині виявили трипільські ями з посудом.

«В нижніх горизонтах розкопу була яма трипільської культури. За попередніми висновками кандидата історичних наук, фахівця з енеоліту Волині Дмитра Вертелецького, матеріали трипільської культури можуть датуватись 3600-3500 до нашої ери. Це фрагменти столового посуду, кремʼяні знаряддя та зернотерка», — розповів археолог.

Археологи з'ясували призначення давньої підземної споруди в Острозі / Фото: Укрінформ Археологи з'ясували призначення давньої підземної споруди в Острозі / Фото: Укрінформ Археологи з'ясували призначення давньої підземної споруди в Острозі / Фото: Укрінформ

Виявлений раніше фрагмент підземелля має довжину 6 метрів, проте його склепіння було обвалене в часи побудови ливарні у XVII столітті. На підлозі археологи дослідили земельний шар, пов’язаний з останнім етапом функціонування печери.

«Тоді внаслідок пожежі чи якихось військових дій деревʼяна прибудова до підземелля згоріла і впала всередину. Там на рівні підлоги були знайдені матеріали першої половини XVII століття: фрагменти кахелю, керамічного та скляного посуду, цвяхи і деформовану свинцеву кулю. Подібні склепи та підземні галереї відомі в Острозі. Вони досліджувались в районі нового академічного корпусу та будинку культури», — додав археолог.

Павло Нечитайло пояснив, що споруда проходила під оборонним валом Острога й була цікава тим, що могла функціонувати як таємний хід для гарнізону міста. Військо мало змогу здійснювати контратаки в облозі.

Крім того, експедиція визначила на валу фрагмент, з якого виднілися сліди від палиць огорожі-частоколу. Конструкції мали сліди пожежі, що підтверджує здогадки про воєнні дії в ХІ столітті. Павло Нечитайло зауважив, що деякі елементи валу планують музеєфікувати, зокрема ливарню.

Археологи з'ясували призначення давньої підземної споруди в Острозі / Фото: Укрінформ Археологи з'ясували призначення давньої підземної споруди в Острозі / Фото: Укрінформ Археологи з'ясували призначення давньої підземної споруди в Острозі / Фото: Укрінформ

Нагадаємо, під час обробки землі між селами Туровичі та Миляновичі на Волині знайшли бронзовий перстень. Знахідку місцеві мешканці передали до Ковельського історичного музею.