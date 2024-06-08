До Землі наближається «потенційно небезпечний» астероїд / Фото: NASA

Астероїд під назвою 2024 CR9 незабаром наблизиться до Землі на відносно близьку, але безпечну відстань.

Про те, що рух потенційно небезпечного космічного тіла, 11 червня проходитиме поблизу Землі, повідомляє «УП.Життя» із посиланням на Лабораторію реактивного руху NASA.

Статус «потенційно небезпечного» астрономи присвоїли астероїду через його розмір, який досягає від 350 до 750 метрів, та орбіту.

Небезпечними для Землі науковці називають об’єкти, які можуть наблизитися до Землі на відстань ближче 7 840 кілометрів або діаметр яких перевищує 140 метрів.

За даними організації, астероїд за дві хвилини після опівночі 11 червня досягне своєї мінімальної відстані до планети — 7,4 мільйонів кілометрів. Для Землі він не створить жодних ризиків через те, що рухатиметься в 19 разів далі, ніж розташований Місяць.

6 червня італійський The Virtual Telescope Project, що об’єднує дані потужних телескопів, зробив знімки астероїда 2024 CR9.

На зображенні космічний об’єкт виглядає як біла стрілка на фоні яскравих зірок через те, що прилади відстежували астероїд у динаміці.

На момент створення знімків космічне тіло перебувало на відстані близько 7,8 мільйонів років до Землі і продовжувало своє повільне наближення.

Астероїд виявили 15 лютого 2024 року за допомогою системи приладів Pan-STARRS, що розташована на Гаваях, США.

Нагадаємо, космічний телескоп «Хаббл» детально зазнімкував об’ємну спіральну галактику NGC 4731, розташовану у сузірʼї Діви. Вона розташована на відстані 43 мільйонів світлових років від Землі.