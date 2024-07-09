Спалахи на Сонці / Фото: Марк Джонстон

Астрофотограф Марк Джонстон зробив серію детальних знімків Сонця зі свого заднього двору в Скоттсдейлі, штат Арізона.

Він сфотографував зміни у «ландшафті» найяскравішої зірки у піку сонячної активності, повідомляє «УП.Життя» із посиланням на Space.

«Мені подобається зображувати сонце, тому що це — єдиний об’єкт в астрономії, який змінюється щоразу, коли ви на нього дивитеся. Багатство деталей вражає: сонячні протуберанці (утворення з розжарених газів на краях сонячного диска, — прим.), активні області, сонячні плями, нитки та спікули (основний елемент тонкої структури хромосфери Сонця, — прим.) змінюються день у день», — сказав Марк Джонстон.

На першому зображенні можна побачити помітну пару сонячних плям поряд із сяючими дугами плазми, відомими як нитки, які відірвалися від поверхні.

«Великий темний квадратний «навіс» із плазми внизу праворуч у центрі достатньо великий, щоб покрити 25 Земель», — пояснив Марк Джонстон.

На другому зображенні — лінія сонячних протуберанців.

«На поверхні маленькі пірʼясті спікули зʼявляються і зникають лише за кілька хвилин», — сказав він.

Спалахи на Сонці / Фото: Марк Джонстон Спалахи на Сонці / Фото: Марк Джонстон

Ці спікули мають велику кількість, схожу на траву, що надає сонячній поверхні досить «розмитого» вигляду. Вони можуть досягати 9 тисяч кілометрів. А перш ніж зруйнуватися, вони викидають струмені сонячного матеріалу зі швидкістю 96 кілометрів за секунду, зазначає NASA.

На третьому фото — величезний виступ вигинається поперек сонця. Він ще називається сонячним протуберанецем або ниткою розжарення.

Петлі на знімку – це плазма, гарячий газ, що складається з електрично зарядженого водню та гелію

«Праворуч мільйони тонн плазми відірвалися від Сонця і плавають над поверхнею», — додає астрофотограф.

Марк Джонстон розповів, що використовував 160-міліметровий водневий альфа-модифікований телескоп-рефрактор і високошвидкісну монохромну камеру, щоб захопити 2 тисячі 10-мілісекундних кадрів для кожного зображення.

Слід зазначити, вчені припускають, що жінки краще ніж чоловіки переносять космічні польоти.