Космічний телескоп відкрив загадкову планету з «глибоководним океаном» / Фото з відкритих джерел

Дослідники з Кембриджського університету за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба знайшли віддалену планету TOI-270 d, яка, ймовірно, вкрита глибоководним океаном.

Її радіус вдвічі більший за Землю і вона розташована на відстані 70 світлових років від нашої планети, пише «УП. Життя» з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що телескоп виявив в атмосфері екзопланети водяну пару, метан і вуглекислий газ. За словами науковців, така хімічна суміш може свідчити про те, що її поверхня, ймовірно, повністю вкрита океаном. Але це не означає те, що там можна побачити мальовничий морський пейзаж.

«Температура води може сягати понад 100°C. Навіть при високому атмосферному тиску океан може залишатися рідким, але невідомо, чи придатний він для життя», — пояснив керуючий дослідженням учений Нікку Мадхусудхан.

Ця гіпотеза стала причиною суперечок у науковому світі. Так, у статті, опублікованій у науковому журналі Astronomy and Astrophysics Letters, її підтримують кажучи, що це цілком можливо.

Однак команда канадських астрономів, які також досліджували цю екзопланету, спростовують це припущення. Вони стверджують, що температура TOI-270 d може сягати 4000°C — це занадто багато для того, щоб вода зберігалася у рідкому стані.

Також, на їхню думку, планета має скелясту поверхню, де немає океану. Її атмосфера має щільну структуру і складається з водню та водяної пари.

Поки складно встановити, яка з гіпотез є правильною. Та все ж такі дослідження демонструють можливості телескопа вивчати екзопланети та розуміти природу їхніх поверхонь.

Телескоп Джеймса Вебба фіксує зоряне світло, відфільтроване крізь атмосфери планет і дає детальний аналіз хімічних елементів, які там є. На основі цього астрономи можуть зробити припущення, чи є там життя.

Докази існування океану на TOI-270 d ґрунтуються на відсутності аміаку, який мав би природно виникати в атмосфері, де є багато водню. Але аміак добре розчиняється у воді, тому його запаси в атмосфері були б вичерпані, якби внизу був океан.

«Одна із гіпотез полягає у тому, що океан з водою може існувати під багатою на водень атмосферою», — припустив Нікку Мадхусудхан.

Крім того, вчені наголосили, що умови там відрізнятимуться від тих, які є на Землі. TOI-270 d є приливно-відливною планетою: одна її сторона постійно звернена до своєї зірки, а інша — потопає у вічній темряві, що створює екстремальний температурний контраст.

«Океан міг би бути дуже гарячим вдень. На тій стороні, де немає світла, потенційно може бути життя. Але там буде руйнівна атмосфера з тиском, який у сотні разів вищим за той, що на поверхні Землі. Пара підніматиметься з океану. Води, ймовірно, досягають глибини від десятків до сотень кілометрів, із крижаним дном під високим тиском, а під ним — камʼянисте ядро», — розповів учений.

Астрономка з Відкритого університету Джо Барстоу, яка не брала участі в дослідженні, вважає, що потрібно провести додаткові спостереження. Вони допоможуть визначити кількість водяної пари і таким чином можна буде прояснити, чи дійсно там є океан.

Нагадаємо, космічний телескоп Хаббл зафіксував кулясте зоряне скупчення на відстані близько 162 тисяч світлових років від Землі.