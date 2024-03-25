Наслідки атаки Миколаєва 25 березня. Фото: Катерина Середа, «НикВести»

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни через атаку Миколаєва ударними дронами росіян.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області.

Уночі 25 березня внаслідок падіння уламків збитого безпілотника на території приватного сектору одного з мікрорайонів Миколаєва сталося займання житлового будинку та двох легкових автомобілів. Постраждали місцеві мешканці.

Також пошкоджень зазнали понад 10 приватних будинків, розташованих поблизу місця займання.

Наразі слідчі, криміналісти та вибухотехніки обласного главку поліції спільно з представниками СБУ за процесуального керівництва прокуратури фіксують та документують злочини, вчиненні військовими РФ.

Тривають розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за статтею 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни».

Наслідки атаки Миколаєва 25 березня. Фото: Катерина Середа, «НикВести»

Наслідки атаки Миколаєва 25 березня. Фото: Катерина Середа, «НикВести»

Наслідки атаки Миколаєва 25 березня. Фото: Катерина Середа, «НикВести»

Нагадаємо, через збиття чотирьох дронів пошкоджень уламками зазнали житлові будинки на території приватного сектору у Миколаєві. Поранені 11 людей, двоє з них госпіталізовані.