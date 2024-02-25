У ніч на 25 лютого російські війська атакували Україну 18-ма ударними дронами типу «Шахед». Сили оборони знищили 16 дронів.
Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.
Ворог атакував Україну дронами з Приморсько-Ахтарську в Росії та миса Чауда в окупованому Криму.
«В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 «шахедів» у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч з 24 на 25 лютого протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила три російських безпілотника типу Shahed-131/136 у Баштанському районі. Також протягом останньої доби російські війська сім разів обстрілювали Миколаївську область з артилерії та мінометів.
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У ніч на 25 лютого російські війська атакували Україну 18-ма ударними дронами типу «Шахед». Сили оборони знищили 16 дронів.
Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.
Ворог атакував Україну дронами з Приморсько-Ахтарську в Росії та миса Чауда в окупованому Криму.
«В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 «шахедів» у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч з 24 на 25 лютого протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила три російських безпілотника типу Shahed-131/136 у Баштанському районі. Також протягом останньої доби російські війська сім разів обстрілювали Миколаївську область з артилерії та мінометів.