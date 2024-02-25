Сили оброни збивають «Шахеди». Фото: Суспільне Чернігів

У ніч на 25 лютого російські війська атакували Україну 18-ма ударними дронами типу «Шахед». Сили оборони знищили 16 дронів.

Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Ворог атакував Україну дронами з Приморсько-Ахтарську в Росії та миса Чауда в окупованому Криму.

«В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 «шахедів» у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч з 24 на 25 лютого протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила три російських безпілотника типу Shahed-131/136 у Баштанському районі. Також протягом останньої доби російські війська сім разів обстрілювали Миколаївську область з артилерії та мінометів.