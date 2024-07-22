Наслідки удару по столичній лікарні «Охматдит» 8 липня. Фото: Сергій Мельниченко для «НикВести»

Австрія прийняла на лікування двох важкохворих дітей з лікарні «Охматдит», яка 8 липня зазнала російського ракетного удару.

Про це в соцмережі Х повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер.

«Після нищівного нападу Росії на українську дитячу лікарню Австрія негайно запропонувала допомогу. Завдяки зразковій співпраці, ми змогли доставити двох важкохворих дітей до Австрії, щоб вони могли продовжити лікування», — йдеться у дописі.

У свою чергу посол України в Австрії Василь Химинець подякував Негаммеру за його участь у допомозі українським дітям і підтвердив, що допомога була запропонована негайно.

За інформацією Kronen Zeitung, на лікування до Австрії були доставлені 12-річний Владислав та 13-річний Юрій, які мають онкологічні захворювання. Зараз вони проходять курс хіміотерапії у лікарнях Граца та Зальцбурга.

Наразі австрійська сторона розглядає питання про допомогу іншим дітям.

Удар по «Охматдиту» 8 липня

Росія в понеділок, 8 червня, атакувала Київ. Ракета влучила у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Загалом посеред дня Росія вдарила по Україні 40 ракетами. Станом на вечір за даними МВС було відомо про 32 загиблих та 129 постраждалих по Україні, зокрема в Києві та Кривому Розі.

Станом на вечір, 8 липня, аварійно-рятувальні роботи в «Охматдиті» тривали. Відомо, що удар припав на корпус, де дітям робили діаліз — очищення крові при нирковій недостатності.

Під час рятувально-пошукової операції з-під завалів рятувальники дістали тіла двох дітей та їхньої матері.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на території лікарні вже завершилися: дві людини загинули, 32 поранені.

Згодом в СБУ підтвердили, що Дитячу лікарню «Охматдит» у Києві зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну.

Слід зазначити, що міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві.

Своєю чергою, «Укрзалізниця» надала притулок у лаунж-зонах вокзалу та забезпечила транспортування для всіх сімей, які перебували в «Охматдиті».

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з резервного фонду держбюджету спрямували 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в «Охматдиті».

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що один з корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» не підлягає відновленню.