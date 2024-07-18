Джо Байден / Фото: Reuters

У Президента США Джо Байдена у середу, 17 липня, діагностували коронавірус. За його словами, він почувається добре.

Він перебуває на лікуванні та залишається в самоізоляції, йдеться на сайті Білого дому.

За словами лікаря, перші симптоми у президента США зафіксували вдень: у нього зʼявились нежить, кашель, він погано себе почував. Пізніше його самопочуття не покращилось, тож Джо Байдену зробили тест на коронавірус, який показав позитивний результат.

«Після свого першого заходу в Лас-Вегасі президент Байден отримав позитивний результат на COVID-19. Він вакцинований і перебуває на лікуванні, і у нього спостерігаються легкі симптоми. Він повернеться до Делаверу, де буде самоізольований і продовжуватиме виконувати всі свої обовʼязки в повному обсязі протягом цього часу», — вказано в повідомленні.

У Білому домі додали, що інформуватимуть про стан президента.

Сам Джо Байден на своїй сторінці в Х підтвердив свою захворюваність та повідомив, що почувається добре.

«Я буду перебувати в ізоляції, поки не одужаю, і в цей час я продовжуватиму працювати, щоб виконувати роботу для американського народу», — написав він.

Нагадаємо, у США 27 червня пройшли перші теледебати чинного президента США Джо Байдена й ексголови Білого дому Дональда Трампа перед президентськими виборами 5 листопада.

Згодом редакційна колегія газети The New York Times закликала президента США Джо Байдена знятися з подальших передвиборчих змагань і передати своє місце більш «енергійному» кандидату від демократів. Редакція газети вважає, що що під час перших теледебатів Джозефа Байдена з його опонентом Дональдом Трампом, діючий президент був «тінню великого державного службовця».

Як свідчить опитування, 72% американських виборців після президентських дебатів вважають, що когнітивне й ментальне здоров’я Джо Байдена не перебуває на рівні, який дозволив би йому працювати на посаді президента США.