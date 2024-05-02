Учні будинку творчості дітей в Братскьому

Будинок творчості школярів та юнацтва в селі Братське в Миколаївській області хочуть ліквідувати. Там навчаються майже 200 дітей.

Про це «НикВести» повідомили батьки вихованців закладу.

Будинок культури є центром творчого розвитку для дітей віком від 5 до 18 років, де працює близько десяти гуртків з танцями, піснями, театром, декоративним мистецтвом та іншими напрямками, кажуть батьки дітей.

Вони пояснюють, що місце є важливою локацією, де діти мають змогу відпочити від стресів і напруження, пов'язаних з війною.

— Я проживаю та працюю у Миколаєві. Наразі у звʼязку з великим ризиком ракетних обстрілів мій 8 річний син навчається у гімназії селища Братське, має змогу відвідувати гуртки у Братському будинку творчості. Нещодавно місцева влада вирішила ліквідувати позашкільний заклад освіти, а саме Братський Будинок творчості школярів та юнацтва, в якому навчається більше 200 діток, в тому числі і внутрішньо переміщені. Навчають безкоштовно. Я, як мама, занепокоєна таким рішенням і разом з іншими батьками налаштовані відстоювати права наших дітей на здобуття позашкільної освіти. Адже саме зараз в таких важких умовах діти повинні відволікатися займатися творчістю, – розповіла мама одного з учнів.

Учні будинку творчості дітей в Братскьому

На сьогодні батьки зібрали більше 120 підписів з вимогою не зачиняти дитячий будинок творчості. Крім того, в банківському комітеті нагадали, що раніше Міністерство освіти і науки також звернулося до місцевих влад з проханням зберегти у регіонах під час воєнного стану мережу позашкільних навчальних закладів та не реформувати її шляхом злиття або ліквідації.

— Це порушення прав наших дітей на безоплатну позашкільну освіту, можливості розвивати себе, поринути у світ творчості, знаходити однодумців, бути собою, доторкнутися до майбутньої професії, пізнати себе, відчувати свободу вибору та багато іншого, що дає заклад позашкільної освіти. Позиція батьків та громади єдина – Будинок творчості школярів та юнацтва Братської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області не може бути закритим, – зауважують батьки.

Голови Братської громади Неля Собко, за словами батьків, планує все ж таки зачинити дитячий будинок творчості.

— Члени батьківського активу зверталися до голови Братської громади Нелі Собко про недопущення ліквідації Будинку творчості школярів та юнацтва. Усна відповідь пані Нелі Олександрівни була невтішною, письмової відповіді ще не надано, – зауважили вони.

У коментарі «НикВести» профільний заступник голови Миколаївської ОВА Олександр Трайтлі заявив, що ліквідацію погоджували власники установи — органи місцевого самоврядування. Він надав доручення голові Братської громади Нелі Собко доповісти стосовно цього рішення.

Нагадаємо, що у Вознесенському міському будинку культури планують облаштувати укриття. Роботи оцінили у 5,5 мільйонів гривень.

До цього тендер на облаштування укриття двічі оголошував комунальний заклад «Міський будинок культури»: 29 листопада 2023 року та 11 грудня 2023 року. Однак тоді торги були автоматично відмінені через відсутність учасників аукціону.

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