Батьки з дітьми повертаються до Торецька попри примусову евакуацію / Фото з відкритих джерел

Влада Торецька проводила примусову евакуацію мешканців з міста, однак деякі люди таємно повертались назад.

Про це розповів очільник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик, інформує «Радіо Свобода».

За офіційними даними, у Торецьку залишилося 4,5 тисячі населення. Але коли збільшилася інтенсивність обстрілів, під час яких ворог нещадно нищить нашу інфраструктуру та наносить смертельні удари, охочих евакуюватися стало більше.

Очільник ОВА поінформував, що протягом минулого тижня рятувальники та поліцейські на броньованих автомобілях вивезли з міста близько 1400 людей.

«Росіяни активно бʼють із авіації, руйнуючи не тільки житлові будинки, а й інфраструктуру. Існує велика ймовірність, що транспортні засоби можуть потрапити під атаку», — зазначив Василь Чинчик.

За його словами, серед тих, хто залишається у місті, можуть бути сім'ї з дітьми, попри те, що влада проводила їхню примусову евакуацію.

«Бувало ми фіксували, що батьки офіційно виїжджали через блокпости, проте згодом таємно поверталися в громаду в обхід пунктів пропуску і завозили назад дітей. Інколи цих дітей не випускали з осель, аби їх ніхто не побачив. Такі випадки непоодинокі, коли декого доводилося примусово евакуювати вдруге, втретє, і навіть вшосте», — повідомив він.

Раніше Василь Чинчик говорив, що росіяни завдають кожного дня по громаді 10-20 авіаударів. Станом на кінець жовтня 2021 року у Торецьку мешкали близько 35 тисяч людей.

Раніше повідомлялось, що українські військові під Бахмутом знищують до 80% російської техніки, яка потрапляє в поле ураження артилерії та БПЛА.