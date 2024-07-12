СБУ готує для Гааги доказову базу щодо масового використання росіянами протипіхотних мін проти цивільного населення України, що є навмисним порушенням міжнародного права, законів і звичаїв війни.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
З початку повномасштабного вторгнення через ворожі вибухові пристрої постраждали понад 1 000 мирних жителів, з яких 297 загинули. Серед них багато дітей.
Розслідування СБУ встановило, що росіяни цілеспрямовано облаштовують мінні пастки поблизу або на території населених пунктів у зоні бойових дій.
Для маскування боєприпасів військові РФ використовують різні побутові предмети, зокрема дитячі іграшки та коробки з цукерками.
Також дуже часто російські диверсанти встановлюють мінні загородження, щоб прикрити свій відступ з прифронтових районів і з прикордоння України.
Найбільше фактів застосування росіянами мінних пасток проти цивільного населення зафіксували на територіях Донецької та Харківської областей.
Ідеться про фугасні та осколкові протипіхотні міни типу:
У межах багатоепізодного кримінального провадження за частиною 2 статті 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни) тривають слідчі дії для притягнення воєнних злочинців до відповідальності.
Нагадаємо, в кінці червня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.
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СБУ готує для Гааги доказову базу щодо масового використання росіянами протипіхотних мін проти цивільного населення України, що є навмисним порушенням міжнародного права, законів і звичаїв війни.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
З початку повномасштабного вторгнення через ворожі вибухові пристрої постраждали понад 1 000 мирних жителів, з яких 297 загинули. Серед них багато дітей.
Розслідування СБУ встановило, що росіяни цілеспрямовано облаштовують мінні пастки поблизу або на території населених пунктів у зоні бойових дій.
Для маскування боєприпасів військові РФ використовують різні побутові предмети, зокрема дитячі іграшки та коробки з цукерками.
Також дуже часто російські диверсанти встановлюють мінні загородження, щоб прикрити свій відступ з прифронтових районів і з прикордоння України.
Найбільше фактів застосування росіянами мінних пасток проти цивільного населення зафіксували на територіях Донецької та Харківської областей.
Ідеться про фугасні та осколкові протипіхотні міни типу:
У межах багатоепізодного кримінального провадження за частиною 2 статті 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни) тривають слідчі дії для притягнення воєнних злочинців до відповідальності.
Нагадаємо, в кінці червня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.