СБУ готує для Гааги доказову базу щодо масового використання росіянами протипіхотних мін проти цивільного населення України, що є навмисним порушенням міжнародного права, законів і звичаїв війни.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

З початку повномасштабного вторгнення через ворожі вибухові пристрої постраждали понад 1 000 мирних жителів, з яких 297 загинули. Серед них багато дітей.

Розслідування СБУ встановило, що росіяни цілеспрямовано облаштовують мінні пастки поблизу або на території населених пунктів у зоні бойових дій.

Для маскування боєприпасів військові РФ використовують різні побутові предмети, зокрема дитячі іграшки та коробки з цукерками.

Також дуже часто російські диверсанти встановлюють мінні загородження, щоб прикрити свій відступ з прифронтових районів і з прикордоння України.

Найбільше фактів застосування росіянами мінних пасток проти цивільного населення зафіксували на територіях Донецької та Харківської областей.

Ідеться про фугасні та осколкові протипіхотні міни типу:

ПФМ-1 — боєприпас натискної дії (відомий як «пелюсток»). За рахунок специфічної форми є малопомітним на місцевості. Здебільшого під час підриву на такій міні людина отримує значні поранення ніг, що можуть призвести до смерті;

ПМН-2 — теж боєприпас натискної дії. Зазвичай під час його вибуху людині відриває кінцівку, якою вона наступила на міну;

ОЗМ-72 — вистрибуючий боєприпас кругового ураження (відомий як «міна-жаба»). Під час спрацювання вона «вистрибує» на майже метрову висоту й уражає уламками в радіусі 25 метрів;

МОН-50 — протипіхотна міна направленої дії, заборонена Оттавською конвенцією.

У межах багатоепізодного кримінального провадження за частиною 2 статті 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни) тривають слідчі дії для притягнення воєнних злочинців до відповідальності.

Нагадаємо, в кінці червня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.