Українські військовослужбовці, взяті в полон на «Азовсталі», сидять в автобусі поряд із СІЗО в Оленівці. Донецька область, Україна. 17 травня 2022 року. Фото: Олексій Олександров / AP / East News

У місті Беверлі-Гіллз, що у штаті Лос-Анджелес місцеві жителі, біженці та активісти вийшли на мітинг, пов'язаний до річниці російського авіаудару по маріупольському драмтеатру, під час якого загинуло за різними даними від 300 до 600 мешканців міста.

Про це інформує Голос Америки.

Під час акції мітингувальники закликали звільнити всіх захисників Азовсталі з російського полону. В акції брали участь в основному представники української діаспори, в руках вони тримали плакати із надписами на підтримку полонених українських військових.

Активісти заявили, що вони вийшли на вулиці, щоб нагадати світу про страшні події в Україні та про те, що Росія — це терористична країна.

Нагадаємо, 10 грудня у Миколаєві відбувся мітинг на перехресті проспекту Центрального та вулиці Малої Морської. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових, у тому числі захисників «Азовсталі».