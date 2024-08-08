59% херсонців вважають головною проблемою міста труднощі із працевлаштуванням.

Про це свідчать результати онлайн-опитування херсонців щодо соціально-економічної та безпекової ситуації у громаді, проведеного на замовлення Фонду громади Херсона «Захист».

Ще 37% містян серед міських проблем називають бродячих тварин, 33% – малу кількість укриттів. Також до п’ятірки найбільш актуальних проблем увійшли «наслідки затоплення міста після підриву греблі Каховської ГЕС» та «несправедливий розподіл гуманітарної допомоги», але їх зміни знаходяться у межах похибки.

Серед інших проблем – складнощі з отриманням медичної допомоги, відключення світла та несвоєчасний вивіз сміття.

Опитування миколаївців у 2024 році

Аналітичне опитування у 2024 році показало: 18% миколаївців не знають, чи будуть виїжджати з міста у разі повторного наступу РФ на південь, а 43% миколаївців вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку.

Також рейтинг схвалення діяльності Миколаївської обласної військової адміністрації знизився з 73% у 2023 році до 48% у 2024 році. А діяльність Миколаївського міського голови схвалюють 36% місцевих.

Після цього міський голова Олександр Сєнкевич відреагував на результати щорічного муніципального дослідження. Він заявив про відповідальність медіа за формування негативних «настроїв» серед населення.

65% миколаївців відповіли, що зацікавлені в інформації щодо того, скільки коштів отримала місцева влада на реконструкцію та як вони були витрачені. Водночас якість наданих послуг містяни оцінили середньо: стан медицини, захисних укриттів, роботи поліції, лікарень та навчальних закладів.

Ще майже половина миколаївців вважає, що економічне становище в Україні погіршиться в найближчі 12 місяців.

Понад половина опитаних миколаївців вважають, що повернути містян, які від початку повномасштабної війни виїхали з Миколаєва, допоможе підвищення заробітної плати (43%) та відновлення зруйнованого житла (35%).