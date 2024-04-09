Пінгвіни в Антарктиці. Фото: Національний антарктичний науковий центр.

У період з вересня 2023 року по квітень 2024 року українські полярники нарахували рекордну кількість субантарктичних пінгвінів.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у своєму Facebook.

Зараз на острові Галіндез, де розташована станція «Академік Вернадський», нарахували понад 7 тисяч таких пінгвінів. Як зазначається в прес-службі, міграція тварин свідчить про потепління та зменшення площі морського льоду в Антарктиці.

«У зв’язку з потеплінням в нашому районі західного узбережжя Антарктичного півострова субантарктичні пінгвіни ринули на південь. Перші їхні гнізда з’явилися 2007 році на мисі Марина-Пойнт поблизу станції. Вже 2020 року кількість субантарктичних пінгвінів на острові становила 3,5 тисяч, а 2024 року зросла вдвічі й перетнула позначку в 7 тисяч. Враховуючи, що нині українські експедиції мають 14 учасників, то виходить по 500 пінгвінів одного полярника», — сказано в повідомленні.

Пінгвіни в Антарктиці. Фото: Національний антарктичний науковий центр. Пінгвіни в Антарктиці. Фото: Національний антарктичний науковий центр.

Загалом цього сезону українські біологи нарахували дев’ять колоній теплолюбних субантарктичних пінгвінів (35 тисяч осіб), три колонії холодолюбних пінгвінів Аделі (до 5 тисяч осіб) та трохи більше 50 особин антарктичних пінгвінів.

«Пінгвіни активно «удобрюють» крижаний континент своїм послідом, створюючи ґрунт для антарктичної рослинності. Слідом за пінгвінами в бік Полярного кола просуваються і хижаки: морські леопарди та поморники», — додали у центрі.

Нагадаємо, як поблизу української станції Вернадського науковці знайшли нову рослину, що може свідчити про потепління в Західній Антарктиді.