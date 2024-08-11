Білорусь перекидає танки до кордону з Україною, Фото: Міноборони Білорусі

Міністерство оборони Білорусі перекидає військову техніку на «посилення війська» на прикордонних з Україною напрямках з метою «реагування на будь-які можливі провокації».

Про це 11 серпня повідомили у міноборони Білорусі.

Зазначається, що підрозділи одного з механізованих зʼєднань ЗС Білорусії приведені в готовність.

«Військовослужбовці здійснюють навантаження військової техніки на залізничний транспорт і здійснюватимуть марш комбінованим способом у призначені райони», — йдеться в повідомленні.

У МО Білорусі зазначили, що напередодні Олександр Лукашенко віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках з метою реагування на будь-які можливі провокації.

Білорусь перекидає танки до кордону з Україною, Фото: Міноборони Білорусі Білорусь перекидає танки до кордону з Україною, Фото: Міноборони Білорусі Білорусь перекидає танки до кордону з Україною, Фото: Міноборони Білорусі

Раніше міністерство оборони Білорусі заявило, що зводить у Гомельській області, що за 40 кілометрів від кордону з Україною, нове військове містечко.

Нещодавно Збройні сили Білорусі заявили, що обстановка на українському кордоні стає напруженою. Нібито Україна стягує до кордонів техніку та озброєння.