Міністерство оборони Білорусі перекидає військову техніку на «посилення війська» на прикордонних з Україною напрямках з метою «реагування на будь-які можливі провокації».
Про це 11 серпня повідомили у міноборони Білорусі.
Зазначається, що підрозділи одного з механізованих зʼєднань ЗС Білорусії приведені в готовність.
«Військовослужбовці здійснюють навантаження військової техніки на залізничний транспорт і здійснюватимуть марш комбінованим способом у призначені райони», — йдеться в повідомленні.
У МО Білорусі зазначили, що напередодні Олександр Лукашенко віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках з метою реагування на будь-які можливі провокації.
Раніше міністерство оборони Білорусі заявило, що зводить у Гомельській області, що за 40 кілометрів від кордону з Україною, нове військове містечко.
Нещодавно Збройні сили Білорусі заявили, що обстановка на українському кордоні стає напруженою. Нібито Україна стягує до кордонів техніку та озброєння.
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Міністерство оборони Білорусі перекидає військову техніку на «посилення війська» на прикордонних з Україною напрямках з метою «реагування на будь-які можливі провокації».
Про це 11 серпня повідомили у міноборони Білорусі.
Зазначається, що підрозділи одного з механізованих зʼєднань ЗС Білорусії приведені в готовність.
«Військовослужбовці здійснюють навантаження військової техніки на залізничний транспорт і здійснюватимуть марш комбінованим способом у призначені райони», — йдеться в повідомленні.
У МО Білорусі зазначили, що напередодні Олександр Лукашенко віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках з метою реагування на будь-які можливі провокації.
Раніше міністерство оборони Білорусі заявило, що зводить у Гомельській області, що за 40 кілометрів від кордону з Україною, нове військове містечко.
Нещодавно Збройні сили Білорусі заявили, що обстановка на українському кордоні стає напруженою. Нібито Україна стягує до кордонів техніку та озброєння.